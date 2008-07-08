پنج بوستان روستایی در شهرستان دنا راه اندازی می شود

علم بهادران در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، هدف از راه اندازی این بوستان ها را ایجاد فضای سبز و فراهم نمودن اماکن جدید برای گردشگران و مسافران به روستاهای این شهرستان عنوان کرد .

وی، اعتبار پیش بینی شده برای راه اندازی پنچ بوستان روستایی را حدود ۲۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و بیان داشت: در صورت فراهم شدن شرایط و نبود معارضات اجتماعی، عرصه های منابع طبیعی مورد نیاز که از یک تا پنج هکتار خواهد بود در اختیار دهیاران برای راه اندازی بوستان ها قرار داده می شود .

شهرستان دنا به عنوان یکی از شهرستانهای گردشگری و توریستی کهگیلویه و بویراحمد مطرح است که در کنار قلل مرتفع دنا قرار دارد و با یاسوج مرکز این استان فاصله ای40 کیلومتری دارد که سالانه میزبان سیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی است.