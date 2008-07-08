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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

پنج بوستان روستایی در شهرستان دنا راه اندازی می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دنا گفت: در صورت همکاری دهیاری ها، شوراها و مردم روستاهای این شهرستان پنچ بوستان روستایی در برخی از روستاهای این شهرستان تا پایان سالجاری راه اندازی می شود.

علم بهادران در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، هدف از راه اندازی این بوستان ها را ایجاد فضای سبز و فراهم نمودن اماکن جدید برای گردشگران و مسافران به روستاهای این شهرستان عنوان کرد.

وی، اعتبار پیش بینی شده برای راه اندازی پنچ بوستان روستایی را حدود ۲۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و بیان داشت: در صورت فراهم شدن شرایط و نبود معارضات اجتماعی، عرصه های منابع طبیعی مورد نیاز که از یک تا پنج هکتار خواهد بود در اختیار دهیاران برای راه اندازی بوستان ها قرار داده می شود.

شهرستان دنا به عنوان یکی از شهرستانهای گردشگری و توریستی کهگیلویه و بویراحمد مطرح است که در کنار قلل مرتفع دنا قرار دارد و با یاسوج مرکز این استان فاصله ای40 کیلومتری دارد که سالانه میزبان سیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی است.

کد مطلب 712560

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