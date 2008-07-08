40 درصد راههای روستایی خراسان شمالی آسفالته است

حمیدرضا شهرکی ثانی به خبرنگار مهر افزود: یکهزار و 186 کیلومتر از راههای مناطق روستایی استان خراسان شمالی آسفالت و مابقی نیز به صورت شوسه و خاکی است.

وی خاطرنشان کرد: مسافت کل راههای استان خراسان شمالی چهار هزار و 2 65 کیلومتر است که با حدود سه هزار کیلومتر از این راهها را شوسه و خاکی تشکیل می دهد.

مدیرکل حمل و نقل استان خراسان شمالی گفت: بیشترین حجم آسفالت راههای روستایی در استان خراسان شمالی در دولت نهم و از سال 84 به بعد صورت گرفته است.

وی جمعیت روستاهای برخوردار از راههای روستایی را 291 هزار نفر اعلام کرده که بالغ بر 60 درصد از روستاییان استان خراسان شمالی از راه آسفالته برخوردارند.