عمر مفید ساختمانها در ایران 30 سال است

عباسی کارشناس مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در ایران کیفیت پایین مصالح، روش هاى سنتى و غیرعلمى در ساخت و ساز، به کارگیرى نیروى غیرماهر و ضعف مدیریت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز منجر به کاهش عمر مفید ساختمانها شده است.

وی گفت: مهندسان ناظر در ساختمان‌سازی ضمن برخورد مقتدرانه، باید کارفرمایان را به کارهای درست و اصولی در ساختمان ‌سازی سوق دهند.

عباسی همچنین ارتقاء سطح دانش عمومی مردم برای انتخاب ساختمان با رعایت اصول فنی را ضروری دانست و گفت: اصول مهندسی در اسکلت‌های ساختمانی نسبت به ‪۲۰‬سال گذشته بهتر رعایت می‌شود ولی همچنان وضعیت ساخت و سازها مطلوب نیست.

وی با اعلام اینکه وضعیت ساخت و ساز، یکى از ابزارهاى اندازه گیرى توسعه یافتگى در کشورهاست، افزود: فراهم شدن امکاناتی برای آموزش و بازآموزی مهندسین برای‌آشنایی با مسائل نوین مهندسی زلزله مطرح در دنیا و رعایت موارد موجود در کتاب مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها ضروری است.

این کارشناس ساختمان با اعلام اینکه مهندسان ناظر باید برای کاهش اثرات ناشی از زلزله به طور جدی وارد میدان شوند، افزود: زلزله با توجه به همه دستاوردهای علمی غیرقابل مهار و پیش بینی است و نباید این پدیده را دست کم گرفت.

عباسی یادآورشد: مهندسان ساختمان برای مقابله با زلزله و کاهش اثرات ناشی از آن راهکارهای مناسب علمی و کاربردی ارائه دهند.

