  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۸

کارشناس مهندسی ساختمان:

عمر مفید ساختمانها در ایران 30 سال است

عمر مفید ساختمانها در ایران 30 سال است

رشت - خبرگزاری مهر: محمدعلی عباسی گفت: عمر مفید ساختمانها در ایران 30 سال است در حالی که در کشورهاى پیشرفته، عمر مفید ساختمان بالاى ۱۰۰ سال گزارش مى شود که قابلیت استفاده براى چند نسل را دارند.

عباسی کارشناس مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در ایران کیفیت پایین مصالح، روش هاى سنتى و غیرعلمى در ساخت و ساز، به کارگیرى نیروى غیرماهر و ضعف مدیریت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز منجر به کاهش عمر مفید ساختمانها شده است.

وی گفت: مهندسان ناظر در ساختمان‌سازی ضمن برخورد مقتدرانه، باید کارفرمایان را به کارهای درست و اصولی در ساختمان ‌سازی سوق دهند.

عباسی همچنین ارتقاء سطح دانش عمومی مردم برای انتخاب ساختمان با رعایت اصول فنی را ضروری دانست و گفت: اصول مهندسی در اسکلت‌های ساختمانی نسبت به ‪۲۰‬سال گذشته بهتر رعایت می‌شود ولی همچنان وضعیت ساخت و سازها مطلوب نیست.

وی با اعلام اینکه وضعیت ساخت و ساز، یکى از ابزارهاى اندازه گیرى توسعه یافتگى در کشورهاست، افزود: فراهم شدن امکاناتی برای آموزش و بازآموزی مهندسین برای‌آشنایی با مسائل نوین مهندسی زلزله مطرح در دنیا و رعایت موارد موجود در کتاب مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها ضروری است.

این کارشناس ساختمان با اعلام اینکه مهندسان ناظر باید برای کاهش اثرات ناشی از زلزله به طور جدی وارد میدان شوند، افزود: زلزله با توجه به همه دستاوردهای علمی غیرقابل مهار و پیش بینی است و نباید این پدیده را دست کم گرفت.

عباسی یادآورشد: مهندسان ساختمان برای مقابله با زلزله و کاهش اثرات ناشی از آن راهکارهای مناسب علمی و کاربردی ارائه دهند.

کد مطلب 712563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها