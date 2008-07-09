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۱۹ تیر ۱۳۸۷، ۹:۵۶

کارشناس ارشد محیط زیست:

سالانه 150 تا 200 هزار تن مواد نفتی وارد آبهای خزر می شود

سالانه 150 تا 200 هزار تن مواد نفتی وارد آبهای خزر می شود

رشت - خبرگزاری مهر: هادی احمدی گفت: سالیانه در حدود 150 تا 200 هزار تن مواد نفتی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی هنگام اکتشاف ذخایر نفتی بستر دریا از سوی کشورهای حاشیه این دریا، وارد آبهای خزر می شود.

احمدی کارشناس ارشد مسائل زیست محیط در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر انزلی اظهار داشت: گرچه خودپالایی دریا و اکسیداسیون بر اثر تلاطم دریا در کاهش آلودگی مؤثر است، اما اگر از حدی فراتر رود، امکان خودپالایی نخواهد داشت.

وی گفت: نفتی که وارد دریای خزر می شود موجودات زنده را با افزایش مواد سمی قابل حل در آب نابود می کند و پوشش گیاهی که مأمن و منبع تغذیه بسیاری از آبزیان است از بین می برد.

احمدی گفت: نشت مواد زاید نفتی به دریای خزر می تواند زنجیره غذایی خزر را نابود سازد.

این کارشناس زیست محیطی بیان داشت: دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته دنیاست که آبهای حوزه پهناوری به مساحت سه میلیون کیلومتر مربع در آن وارد می شود.

وی همچنین در خصوص تالاب بین المللی انزلی عنوان کرد: تالاب بین المللی انزلی با مساحتی کمتر از صد کیلومتر مربع در جنوب دریای خزر و در استان گیلان واقع شده است .

این کارشناس مسائل زیست محیطی اعلام کرد: این تالاب از اصلی ترین زیستگاههای پرندگان در سواحل جنوبی دریای خزر  از زایشگاههای طبیعی ماهیان و رویشگاه مجموعه ای از گیاهان کمیاب و زیباست.

احمدی در ادامه با اشاره به اینکه تالاب انزلی نقش بسیار مهمی در تکثیر طبیعی ماهیان رودکوچ سواحل جنوبی دریای خزر دارد، گفت: این تالاب زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری است هم اکنون با انواع آلاینده های صنعتی، کشاورزی و خانگی تهدید می شود که باید مسؤلان فکری به حال آن بکنند.

کد مطلب 712565

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