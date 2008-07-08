بهره برداری از پنج طرح تولیدی و صنعتی در شهر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه گذشته با حضور رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات کشور و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان پنج پروژه تولیدی و صنعتی در شهر سنندج افتتاح شد.

این طرح های صنعتی شامل شرکت پنجره گستر بهران پلاست، کارگاه تولیدی انواع شیلنگ، شرکت فرادیس دنیز کردستان، شرکت تولیدی انواع محصولات پلاستیکی صنعتی و شرکت تولیدی انواع فوم های پلی استایرین است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان در حاشیه بهره برداری از این طرح ها به خبرنگار مهر گفت: کل اعتبارات این پنج طرح تولیدی از محل بنگاه های زودبازده و آمرده های شخصی افراد تامین شده است.

سیروس شاه غیبی افزود: برای ساخت این پنج طرح صنعتی در شهر سنندج بیش از 18 هزار میلیون ریال سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین با بهره برداری از این طرح های صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال برای 60 نفر به صورت مستقیم زمینه های شغلی بالای 50 نفر نیز به صورت غیرمستقیم تامین شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان عنوان کرد: بانک های عامل استان کردستان نیز برای اجرای طرح های فوق بالای 10 هزار میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان برای اجرای هر چه بهتر این پروژه های صنعتی و تولیدی پرداخت کرده اند.

شرکت پنجره گستر بهران پلاست که تولید کننده انواع درب و پنجره پی وی سی است سالانه 300 تن انواع محصولات پی وی سی تولید می کند که علاوه بر تامین بازارهای داخلی استان به سایر استان های همجوار نیز محصولات خود را صادر خواهد کرد.

کارگاه تولیدی شیلنگ آبی سالانه 250 تن، شرکت فرادیس دنیز کردستان تولید کننده انواع پوشاک بالای 50 هزار عدد، شرکت تولیدی انواع محصولات لاستیکی صنعتی نیز بیش از 50 تن سالانه تولید خواهد داشت.