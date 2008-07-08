تهران قهرمان مسابقات هندبال نوجوانان المپیاد ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در دیدار نهایی این رقابتها شب گذشته تیم تهران توانست با نتیجه 30بر29 تیم اصفهان را شکست دهد و به عنوان قرمان مسابقات هندبال نوجوانان المپیاد ایرانیان در کرمان مشخص شود.

در دیدار رده بندی نیز تیمهای فارس و کرمانشاه به رقابت پرداختند که در پایان تیم کرمانشاه با نتیجه 27 بر18 تیم فارس را شکست دهد و درجایگاه سوم قرار گیرد.

تیمهای هندبال نوجوانان کردستان، همدان، مرکزی، خوزستان، قم و کرمان نیز در رده های بعدی المپیاد ایرانیان قرار گرفتند.

رقابتهای هندبال نوجوانان المپیاد ایرانیان از 11 تیرماه با حضور 26 تیم در کرمان برگزار شد.