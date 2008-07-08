گرفتار بروکراسی نظام ناهماهنگ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کلهر شامگاه دوشنبه در مرحله پایانی سفر سه روزه خبرنگاران و گروه اطلاع رسانی مصوبات دولت به استان مرکزی در سالن کنفرانس فرمانداری تفرش افزود: تکثر، کهنه و موازی بودن برخی قوانین مانع از عملکرد درست دولت در بخش انجام پروژه ها و کارهای خود است و قوه مجریه بدون اینکه مشکل او باشد کتک نواقص قانونی را در کشور می خورد.

وی با تاکید بر اینکه امید است مجلس هشتم فکری در مورد این مسئله بکند، اضافه کرد: رایزنی ها و گفتگو هایی با دکتر لاریجانی رئیس مجلس صورت گرفته است و یکی از اولویت های مجلس هشتم رفع مشکلات قانونی در این زمینه است .

مشاور رسانه ای رئیس جمهور با اشاره به اینکه هر مامور دولتی برای انجام کار خود می تواند چندین استناد قانونی داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر قوه مجریه نخواهد کار کند مشکل ندارد اما اگر بخواهد کار کند دچار مشکلات، موانع و چالش های قانونی بسیار است.

کلهر در ادامه با اشاره به اینکه سفرهای استانی خبرنگاران در راستای شفاف سازی عملکرد مدیران در استانها انجام می شود، گفت: این سفرها تلاش می کند چالش ها را در استانها و شهرستانها شناسایی کند تا خدمات رسانی و تصمیم گیری در مورد آن منطقه بهتر صورت گیرد و گامی برای پاسخ به مشکلات و نیازهای مردم باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا برخی پروژه ها نتیجه کار کارشناسی نیستند، گفت: به نظر نمی آید مدیری در هر دولت برای انجام پروژه و طرحی نیت خیر نداشته باشد بلکه به دلیل اینکه رابطه منطقی بین فکر، عمل و نتیجه ایجاد نمی شود برخی طرحها به نظر غیر کارشناسی می رسد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور گفت: مدیران باید با سرکشی به مناطق مختلف تحت مدیریت خود مشکلات را شناسایی و در راستای حل آن برآید.

کلهر عدالت را پاسخ به نیاز و مشکل خواند و گفت: عدالت فراتر از مساوات است که تلاش می کند سهم مساوی بین مردم توزیع کند و ما باید در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت در جامعه گام برداریم .

وی خیزش دولت نهم برای خدمت رسانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: هنر دولت نهم در تصمیم گیری ها این بود که با راه اندازی سفرهای استانی نیازهای واقعی مردم راشناسایی کرده و با استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت پاسخگویی به آنها تلاش کند.

در ادامه این نشست استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه حاصل سفر بهار سال 85 دولت به استان مرکزی 61 مصوبه و 250 پروژه بود، گفت: سیزدهمین سفر دولت در مرحله اول به استان مرکزی صورت گرفت که حاصل آن علاوه بر مصوبه پروژه های مختلف تخصیص بیش از 22 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار ریالی به استان بود.

عبدالله سهرابی پیشرفت پروژه های دور اول سفر دولت به استان را در بخش پروژه ها و طرحها 94 درصد و در بخش توافقات 79 درصد خواند و گفت: اکثر مصوبات دولت در استان زیر بنایی بوده است.

در ادامه این نشست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی استانداری استان مرکزی گفت: استان مرکزی در طول عمر دولت نهم گام های بلندی برای توسعه برداشته است چنانکه حجم سرمایه گذاریهای صورت گرفته از سال 75 تا پایان سال 86 به 46 هزار میلیارد ریال می رسد که 75 درصد از این سرمایه گذاری ها شامل 35 هزار میلیارد ریال در طول عمر دولت نهم صورت گرفته است.

محمد رضا امامی تصریح کرد: همچنین استان مرکزی در سال گذشته در زمینه سرمایه گذاری صنعتی در جایگاه اول کشور قرار گرفت.

در جریان سفر سه روزه بیش از 40 خبرنگار، تصویربردار و عکاس مصوبات دولت از حدود 30 پروژه و مصوبه دولت در استان را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

این سفر شامگاه گذشته در شهرستان دلیجان و پس از بازدید از غار نخیر استان مرکزی به پایان رسید.