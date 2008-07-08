جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه 18 تیرماه برنامه های مختلفی در حوزه اجتماعی برگزارمی شود که به شرح زیر است:

مراسم افتاحیه بازار میوه و تره بار بنفشه

این مراسم امروز ساعت 10 در تهرانسر ، بلوار لاله ، بلوار یاس ، جنب بوستان برگزار می شود.

نشست مطبوعاتی مدیر کل دفتر زنان وزارت کشور

این برنامه امروز با حضور ساسانی مدیر کل دفتر بانوان ساعت 9 صبح در وزارت کشور برگزار می شود.

جلسه کمیته محیط زیست شورای اسلامی

این مراسم امروز با حضور صدر اعظم نوری مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی شهرسازی مناطق ، دکتر توسلی کارشناس سازمانهای غیر دولتی محیط زیست و... در ساعت 16.30 ضلع جنوبی پارک شهر ، جنب شهرداری تهران برگزار می شود.

افتتاح کارگاه آموزش مدیریت بحران ویژه مناطق مختلف

مراسم افتتاحیه چهارمین دروه کارگاه چهار روزه آموزش مدیریت بحران ویژه اعضای ستادهای مدیریت بحران مناطق 1، 7،12،16 و 20 شهر تهران و جمعی از مدیران و مسئولان نهادهای مدیریت شهری این مناطق امروز ساعت 7.30 در مجتمع فرهنگی امام خمینی واقع در خیابان شهید باهنر میدان یاسر، انتهای خیابان یاسر برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه شعبه بین المللی بنیاد غدیر در وزارت آموزش و پرورش

این مراسم امروز ساعت 12 با حضور آیات عظام و دکتر علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزارمی شود.