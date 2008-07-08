جابجایی های مدیریتی دولت برای گردش چرخ سازندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور شامگاه دوشنبه در پایان سفر خبرنگاران و گروه اطلاع رسانی پیگیری مصوبات دولت به استان مرکزی در تفرش افزود: برخی فکر می کنند دولت و کشوری خوب است که تکان نخورد در حالی که این طور نیست و این تغییر و تحولات در راستای خدمات رسانی بیشتر و حرکت سریعتر ضروری است.

وی با اشاره به اینکه جابجایی استانداران تنها یک هدف ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر دولت یک استاندار تامدتی برای یک استان مناسب است و فراتر از آن می تواند در بخش وسیع تری یا در جای دیگری خدمات شایان توجه ای داشته باشد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما در هر بخش و سمتی که باشیم هدفمان باید انجام کار باشد، گفت: وقتی می گوییم سمت ها و پست ارزشی ندارد یا باید به این آموزه ها اعتقادی نداشته باشیم و یا به آن عمل کنیم .

کلهر درتکمیل حرف خود با اشاره به اینکه آموزه های دینی مقام و پست را ناچیز می داند، افزود: هر گونه تحول و تغییراتی مدیریتی برای ما باید فرصتی برای خود سازی و تقویت خود باشد و ما باید مردانگی خود را با این تغییر و تحولات و عدم نشان دادن نقطه ضعف ثابت کنیم.

در حالی که مدتی است تغییر استاندار استان مرکزی مطرح می باشد عبدالله سهرابی در این راستا به خبرنگاران گفت: تغییر پست و جایگاه کاری هیچ تفاوتی در عملکرد من ندارد و من در هر جا که باشم خدمت رسانی صادقانه را نسبت به مردم و جایگاه خود خواهم داشت.