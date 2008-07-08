"هنرمند" تیرماه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "هنرمند" با بخش صدا و سیما آغاز می‌شود که شامل مطالبی است چون نگاهی به مجموعه "شهریار" کمال تبریزی و آنچه بر آن گذشت و مناقشه تاریخی برای شناسایی مخترع رادیو.

گفتگو با منوچهر هادی کارگردان فیلم "قرنطینه" و نقدی بر فیلم در بخش سینما، مطابی ویژه یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت و گزارشی از نخستین اجرای نمایش گروه تئاتر آبی در سال جدید در بخش تئاتر و مطلبی به بهانه بزرگداشت و سالگشت تولد استاد محمد حقوقی، گزیده اشعار وی و نگاهی به کتاب "جهان مدرن و 10 نویسنده بزرگ" نوشته مالکوم برادبری در بخش شعر و ادب آمده است.

مطلبی درباره جایزه گرمی، مقاله‌ای در خصوص کارلوس سانتانا و موسیقی آمریکای لاتین در بخش موسیقی و نهایتاً گفتگو با هانیه نیکخواه درباره هنرهای سنتی بعنوان تجلی‌گاه باورهای مذهبی به کار این شماره هفته‌نامه پایان می‌دهد.

بیست و پنجمین شماره هفته‌نامه بین‌المللی "هنرمند" ویژه تیر‌ماه 87 به جانشین مدیر مسئولی ساجده اثنی عشری و سردبیری علی دژاکام در 68 صفحه با قیمت 1500 تومان در دسترس علاقمندان است.