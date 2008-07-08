عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در حاشیه نشست گروه هشت درباره ایران گفتگو کردند.

- نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از کشورش شد.

- محمد خزاعی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای از بان کی مون دبیرکل این سازمان، خواستار کمک به حل مسئله چهار دیپلمات ایرانی اسیر در زندانهای اسرائیل شد.



- بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از چشم پوشی فرانسه از سیاستهای پیشین خود در قبال دمشق استقبال کرد.

- سازمان کنفرانس اسلامی بازگشایی دفتر خود در بغداد را اعلام کرد.

- "ماک رگیو" سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از امضای توافقنامه تبادل اسرا با حزب الله خبر داد.

- محمد رضا باقری معاون وزیر امور خارجه ایران در امور آفریقا از آمادگی تهران برای گفتگو با کشورهای عربی با نظارت اتحادیه عرب خبر داد.

- مسئول دفتر حافظ منافع ایران در قاهره به سبب فیلم "اعدام فرعون" به وزارت امور خارجه مصر احضار شد.