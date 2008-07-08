موضع انگلیس درباره حزب الله لبنان نمایش استیصال و انفعال لندن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی درپاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر موضع وزارت امورخارجه درقبال موضع دولت انگلیس در خصوص قراردادن شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی گفت: طرح اینگونه مواضع در شرایطی که دستاوردهای مقاومت مردمی حزب الله لبنان، تمامی طیف های سیاسی ، قومی و طوایف لبنان را خشنود کرده و موجبات افتخار و مباهات همه کشورها و ملت های منطقه را در برابر تجاوزگری های رژیم صهیونیستی فراهم ساخته ، منفعلانه و نمایشی از استیصال سیاسی دولت انگلیس در منطقه است.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به سابقه خصومت دولت انگلیس با مسلمانان تصریح کرد: دولتمردان انگلیسی در شرایطی که رشدی ملحد را تمجید می کنند ، به گروهک های تروریستی مصونیت می دهند و مشوق و حامی رژیم های نژاد پرست و اشغالگر بوده اند ، هیچ گونه صلاحیت داوری را در این خصوص ندارند.

