تدوین مدل جدید جایزه ملی کیفیت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین انتصاریان گفت: در چهار دوره قبلی جایزه ملی کیفیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بر اساس مدل جهانی EFQM ارزیابی می‌شدند که استفاده از این روش در بنگاه‌های کوچک کارامدی لازم را نداشت ولی در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ارزیابی شرکتها بر اساس یک مدل ملی و بر مبنای میزان رضایت‌مندی مشتریان و کیفیت محصولات و خدمات صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مدل بومی جایزه ملی کیفیت محصولات و خدمات در 10 گروه رده‌بندی می‌شوند، تصریح کرد: این گروه‌ها شامل محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، محصولات غذایی و منسوجات ، غیرفلزی و شیمیایی، فلزی و ماشین‌آلات، ساختمان، حمل و نقل، مالی و بیمه، مشاوره و فردی، گروه و اجتماعی می‌شوند و برگزیدگان جایزه ملی کیفیت در سه رده اهتمام ، اشتهار و تندیس قرار می‌گیرند.

انتصاریان ادامه داد: حداقل امتیاز لازم برای دریافت گواهی اهتمام 200 و برای اخذ گواهی اشتهار در رده‌های یک ستاره 300 امتیاز ،دو ستاره 400 امتیاز و سه ستاره 500 امتیاز است. همچنین حداقل امتیاز لازم برای اخذ تندیس برنزین و سیمین 600 امتیاز و برای کسب تندیس زرین 700 امتیاز خواهد بود.

همچنین زهره سوفالی دبیر جایزه ملی کیفیت، با بیان این مطلب، با اشاره به نحوه شکل گیری و علل تغییر مدل جایزه ملی کیفیت، افزود: طی سال 1380 موسسه استاندارد پیشنهاد جمعی از کارشناسان مدیریت کیفیت کشور مبنی بر شکل دهی جایزه ملی کیفیت به مرکزیت موسسه استاندارد را پذیرفت.

وی ادامه داد: برهمین اساس کمیته ای که در آن نمایندگانی از ارگان های عضو شورای عالی استاندارد و کارشناسان برجسته علوم استاندارد و کیفیت حضور داشتند مامور تدوین نظام نامه و انتخاب الگوی این جایزه شد.

سوفالی تصریح کرد: این کمیته پس از جلسات متعدد، نظام نامه جایزه را تدوین و مدل اروپایی ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) را به عنوان مدل جایزه ملی کیفیت برگزید و پس از آن موضوع برای کسب وجاهت قانونی به شورای عالی استاندارد ارجاع شد و این شورا در یکصدو دومین جلسه خود طرح ایجاد جایزه ملی کیفیت را به مرجعیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تصویب کرد.

مدیرکل نظارت بر اجرای سیستم های کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اضافه کرد: با رسمیت یافتن جایزه ملی کیفیت روز 18 آبان به عنوان روز ملی کیفیت انتخاب و طرح آن نیز به شورای فرهنگ عمومی ارجاع شد و در تقویم رسمی کشورمان ثبت شد.

دبیر جایزه ملی کیفیت ادامه داد: اولین دوره جایزه ملی کیفیت بر اساس مدل اروپایی آن در روز 18 آبان سال 1382 برگزار شد و پس از آن سه دوره دیگر نیز تا 18 آبان سال 1385 با همان مدل برگزار گردید.

سوفالی متذکر شد: پس از برگزاری دوره چهارم جایزه ملی کیفیت، شورای سیاست گذاری این جایزه به دلایل متعددی تغییر مدل جایزه ملی کیفیت را در دستور قرار داد.