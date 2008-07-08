سازمان ملل اسرائیل را برای آزادی 4 دیپلمات ایرانی تحت فشار قراردهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی دفتر ایران در سازمان ملل متحد، در بیست و ششمین سالگرد ربوده شدن دیپلماتهای کشورمان در لبنان توسط عوامل رژیم صهیونیستی، "محمد خزاعی" سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، روز گذشته در نامه‌ ای به بان کی مون دبیرکل این سازمان، وضعیت و شرایط ربوده شدن دیپلماتهای ایرانی در لبنان در پنجم جولای سال 1982 را تشریح و خواستار آن شد تا سازمان ملل متحد و شورای امنیت فورا رژیم صهیونیستی را برای آزادی این افراد تحت فشار قرار دهد.



خزاعی در این نامه با تشریح جزئیات مربوط به روند بازداشت و ربودن دیپلماتها و خبرنگار کشورمان در بیروت آورده است طبق شواهد بی شمار موجود، این افراد پس از بازداشت توسط نیروهای فالانژ (قوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع) که تحت فرماندهی و کنترل مستقیم رژیم صهیونیستی عمل می‌کردند بلافاصله تحویل این رژیم شدند که در آن زمان به لبنان تجاوز کرده و بیروت را در اشغال داشت و سپس به زندانهای این رژیم منتقل گشته و از آن زمان تاکنون در اسارت رژیم اسرائیل هستند.



در نامه مزبور همچنین آمده است : این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی بر خلاف تمام اصول و مقررات بنیادین بین المللی و نیز قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد از جمله‌ قطعنامه هایی است که خواهان حفظ حرمت و مصونیت دیپلماتیک کارکنان نمایندگی های خارجی بوده و صراحتاً این گونه اقدامات و نیز هر گونه خشونت علیه دیپلماتها را به شدت محکوم می کند و خواهان پیگرد چنین اعمال و اقداماتی و مجازات عاملین آن می شود.



خزاعی در نامه خود آورده است : دولت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت ربودن این افراد را متوجه رژیم اسرائیل دانسته و این رژیم را مسئول سرنوشت دیپلماتها و روزنامه نگار ایرانی در بند می‌داند.



وی افزوده است تاکنون هیچ دلیل مستندی دال بر احتمال شهادت این افراد وجود نداشته، بلکه بالعکس شواهد متعددی، از جمله اظهارات عده ‌ای از زندانیان آزاد شده از زندانهای رژیم اسرائیل و یا کسانی که از زندانهای مزبور بازدید نموده‌ اند دلالت بر آن دارد که دیپلماتها و خبرنگار ایرانی کماکان در قید حیات بوده و در زندانهای رژیم اسرائیل به سر می‌برند.



خزاعی در ادامه نامه با اشاره به مسئولیتهای سازمان ملل متحد در این زمینه نوشته است : پس از گذشت 26 سال از این واقعه و در حالی که خانواده های افراد ربوده شده متحمل آلام و رنجهای فراوان شده‌اند؛ متاسفانه سازمان ملل متحد هیچگونه اقدام موثر و عملی برای آزادی آنها انجام نداده است.



نماینده دائم کشورمان تاکید کرده است : جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد در این راستا بدون فوت وقت بیشتر به مسئولیت خویش براساس منشور ملل متحد عمل نموده و نسبت به ربودن غیرقانونی و تداوم غیر قانونی اسارت دیپلماتها و خبرنگار ایرانی در زندانهای رژیم صهیونیستی عکس العمل لازم را نشان داده و برای کمک به آزادی فوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.



خزاعی در پایان از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است متن نامه فوق الذکر را به عنوان سند رسمی مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر نماید.