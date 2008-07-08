٢٠٠ میلیارد ریال صرفه اقتصادی حاصل اجرای نظام مشارکت در شرکت نفتی کارون

عبدالحسین ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این رقم با اجرای ٤٠ طرح پیشنهادی کارکنان تحقق یافت که استفاده ازهدر رفتن سوخت برای اتصال چاه های بنگستان و کشیدن لوله ١٦ اینچ کنارگذر برای لوله ٢٤ اینچ ورودی به کلسرتانک بخش بنگستان ازعمده ترین طرح هاست.

همچنین مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون نیز گفت: درمدت پیش گفته از مجموع یک هزار و ٥٠٠ پیشنهاد دریافتی از سوی همکاران، یک هزار و١٠٠ پیشنهاد به صورت گروهی و٥٠٠ پیشنهاد در قالب فردی ارائه شد.

طاهر مودت افزود: از مجموع پیشنهادهای این شرکت، ١٠٥ پیشنهاد به تصویب، ٤٠ مورد اجرایی و مابقی دردست بررسی، ارزیابی و ارزیابی مجدد قراردارد.

وی یادآورشد: در این مدت ١٠٠ جلسه در شورای همیاری و مشارکت شورای فنی و شورای مشارکت غیرفنی تشکیل و با بررسی و ارزیابی پیشنهادات ٥٠ میلیون ریال پاداش به ارایه دهندگان پیشنهادها پرداخت شد.

مودت به دریافت طرحهای پیشنهادی نظام مشارکت درسه ماه نخست سال جاری دراین شرکت اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از٣٠٠ طرح دریافت شده که ٧٠ درصد به صورت گروهی و٣٠ درصد فردی بوده است.

مدیرمنابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گازکارون افزود: ازمجموع طرح های پیشنهادی ٥٠ طرح به تصویب رسیده وبقیه در مرحله بررسی قراردارد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون یکی ازپنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب است که با تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت درروز، بزرگترین شرکت بهره بردار نفت وگاز در کشور محسوب می شود.