پذیرش عضو هیئت علمی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرک دکتری در رشته مرتبط از یکی از دانشگاهها معتبر داخل یا خارج، تسلط به زبان حوزه مطالعات مورد نظر در حد تدریس، برخورداری از تالیفات علمی و پژوهشی مربوط به رشته به زبان فارسی یا زبان حوزه مربوط، دو توصیه نامه از دانشگاهیانی که نسبت به صلاحیت علمی متقاضی آشنایی دارند و قبولی در مصاحبه حضوری از مدارک مورد نیاز برای ارائه درخواست استخدام در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است.

بر طبق اعلام دانشگاه تهران، متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده مطالعات جهان لازم است مدارک اعلام شده را همراه با شرح حال علمی، شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی تا 31 تیر ماه به صندوق پستی 6468-14155 و ایمیل info@inaes.ut.ac.ir ارسال کنند.

به گزارش مهر، نخستین دانشکده مطالعات جهان در کشور در زمستان سال گذشته با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران تاسیس و 11 اردیبهشت ماه امسال با حضور غلامعلی حداد عادل افتتاح رسمی شد.

دانشکده مطالعات جهان با هدف مطالعه کشورهای گوناگون با رویکرد بین رشته ای راه اندازی شده و آنچه اکنون تحت عنوان دانشکده مطالعات جهان نامیده می شود در سال 1383 با راه اندازی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشگاه تهران شروع شد.

در اولین سال فعالیت موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشگاه تهران نخستین گروه دانشجویان رشته مطالعات آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد در این موسسه پذیرش شدند.

پس از فعالیت این موسسه در حوزه مطالعات آمریکا، مطالعه سایر کشورهای جهان نیز با پذیرش دانشجو در رشته های مطالعات بریتانیا، فرانسه و روسیه در موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا شروع شد تا ظرفیت تاسیس دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران ایجاد شد.

همچنین راه اندازی رشته های جدیدی مانند مطالعات آلمان، مطالعات هند، مطالعات اسپانیا و مطالعات آمریکای لاتین در دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.