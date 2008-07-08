برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانواده های نفت در اهواز

مدیر خدمات و پشتیبانی شرکت خدمات رفاهی نفت به خبرنگار مهر در اهواز گفت: ورزش همگانی مقوله ای است که در این چند سال کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورمان به صورت جدی به آن پرداخته اند تا بستری فراهم شود که عموم مردم به خصوص بانوان حضور موثری در اینگونه فعالیت ها داشته باشند.

مسعود قاسمی افزود: مزایا درمانی و اجتماعی ورزش همگانی برکسی پوشیده نیست، به همین علت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با این دیدگاه اقدام به برگزاری نخستین همایش پیاده روی خانوادگی نفت در روز 26 تیرماه سال جاری مصادف با میلاد امیر المومنین (ع) در اهواز می کند.

وی اضافه کرد: این همایش با شعار «انسان سالم محور توسعه پایدار» برگزار و به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود تقدیم می شود، البته مطمئینا هدف اصلی شرکت کنندگان و حتی ما به عنوان برگزاری کنندگان این همایش، کسب جوایز نیست بلکه هدف تحقق روح ورزش و ترویح فرهنگ ورزش همگانی در جامعه و بین کارکنان صنعت نفت است.

قاسمی تشکیل کمیته‌های مختلف فرهنگی، تبلیغات، اجرایی و روابط عمومی را از جمله برنامه‌هایی خواند که در راستای بهره‌مندی از تمام پتانسیل‌های موجود شرکت در این همایش به اجرا در می‌‌آید.

این همایش روز چهارشنبه 26 تیرماه ساعت 6 و 30 دقیقه در مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا(ع) واقع در شهرک نفت برگزار می شود.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب حدود 15 هزار نفر پرسنل دارد.