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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

تولید روزانه 700 میلیون فوت مکعب گاز در شرکت کارون

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس گاز و گاز مایع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون از تولید و فرآورش روزانه 700 میلیون فوت مکعب گاز در تاسیسات این شرکت خبر داد.

سیدمحسن نقوی‌پور به خبرنگار مهر در اهواز گفت:  از این میزان گاز تولیدی حدود 400 میلیون فوت مکعب در کارخانه گاز و گاز مایع شماره 600 و حدود 300 میلیون فوت مکعب در دو کارخانه گاز و گاز مایع شماره 700 و 800 و پالایشگاه شیرین‌سازی گاز فرآورش می گردد.

وی میزان مایعات گازی تولیدی در شرکت کارون را نیز روزانه 66 هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود:  حدود 62 هزار بشکه از این میزان در دو کارخانه گاز و گاز مایع 700 و800 و مابقی نیز در کارخانه گاز و گاز مایع شماره 600 استحصال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به میزان گاز و مایعات گازی تولیدی در سال گذشته تصریح کرد: این شرکت در سال قبل، 5295 میلیون متر مکعب گاز  تولید کرده است که گاز تولیدی جهت مصرف به شرکت ملی گاز ایران تحویل گردیده و مایعات گازی نیز به منظور تأمین خوراک به پتروشیمی بندر امام ارسال شده است.

نقوی‌پور تاکید کرد: شرکت کارون دارای سه کارخانه گاز و گاز مایع و یک پالایشگاه شیرین‌سازی گاز است که گازهای ترش و شیرین همراه نفت را پس از فرآورش به مبادی مصرف ارسال می‌کند.

کد مطلب 712597

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