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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۶

رایزنی بوش و مرکل درباره موضوع هسته ای ایران

رایزنی بوش و مرکل درباره موضوع هسته ای ایران

فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران در مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان در حاشیه نشست گروه هشت در هوکایدوی ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش و آنجلا مرکل درباره همکاری برای حل موضوع هسته ای ایران، به بحث و گفتگو پرداختند.

بوش پس از دیدار با مرکل در کنفرانس خبری مشترک گفت : ما درباره نیاز و ضرورت ادامه کار با همدیگر درباره ایران گفتگو کردیم که آنجلا مرکل موضع سازنده ای برای حل این مسئله دارد.

مرکل هم در این کنفرانس بدون اینکه به ایران به عنوان موضوع بحث اشاره ای داشته باشد از گفتگوهای خود با بوش ابراز خرسندی کرد.

صدراعظم آلمان همچنین از گفتگوهای خود با بوش درباره احیای گفتگوهای سازمان تجارت جهانی نیز سخن به میان آورد.

مرکل همچنین در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آلمان گفت : پیشنهاد برای گفتگو با ایران درباره موضوع هسته ای نامحدود نخواهد بود.

صدراعظم آلمان افزود: من امیدوارم که از یک سو ما این نکته را روشن کنیم که پیشنهاد گفتگو با ایران بر روی میز قرار دارد و از سوی دیگر باید بگوییم که در صورت همکاری نکردن، تحریمهای بیشتر اعمال خواهد شد.

کد مطلب 712598

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