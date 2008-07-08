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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۲۰

مدیرعامل کارخانه MDF لوشان:

سالانه 230 میلیون یورو چوب وارد کشور می شود

سالانه 230 میلیون یورو چوب وارد کشور می شود

رشت - خبرگزاری مهر: محمد پاشایی گفت: با توجه به منابع شمالی کشور به ویژه چوب در سال حدود 230 میلیون یورو ارز از کشور خارج می شود تا MDF مورد نیاز تولید شود.

پاشایی مدیرعامل کارخانه MDF لوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در رودبار، افزود: هر ساله حدود دو میلیون مترمکعب چوب در ایران به خصوص در استانهای گیلان و مازندران به شکل هیزم هدر می رود، این درحالی است باید ۴۰۰‬هزار مترمکعب چوب مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنیم.

وی همچنین با اعلام اینکه از سال 81 تا86 به طور متوسط حدود 500 میلیون دلار چوب وارد کشور شده است، گفت: در سال گذشته، 230میلیون دلار MDF به شکل خام یا روکش شده نیز وارد کشور شده است.

پاشایی، عدم مدیریت واحد بر جنگل‌های را یکی از مشکلات موجود در ایران عنوان کرد و افزود: هم اکنون چوب مورد نیاز کارخانه MDF از طریق اجاره جنگل‌های روسیه و خرید درختان پوست کنده از جنگل‌های آن کشور تامین می‌شود.

کد مطلب 712599

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