ترور یکی از رهبران فلسطینی در بیروت/آغاز عقب نشینی روسها از ایران

جهان در هشتم جولای:
- 1917: جنگ جهانی اول؛ آغاز عقب نشینی نیروهای روسیه از ایران. نیروهای روسی در نوامبر 1915 برای جلوگیری از نفوذ آلمان در تهران، ایران را تحت اشغال خود درآوردند.
- 1943: کشته شدن "جان مولان" یکی از مردان مقاومت فرانسه بر ضد اشغالگران آلمانی
- 1949: اعدام "آنطوان سعاده" موسس حزب ملی سوریه
- 1953: نیروهای شوروی راه های ارتباطی میان شرق و غرب برلین را بستند.
- 1972: ترور "غسان کنفانی" یکی از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیروت
- 1978: "الساندرو پرتینی" ریاست جمهوری ایتالیا را بر عهده گرفت. وی نخستین سوسیالیستی است که این منصب را بر عهده می گیرد.
- 2002: آخرین اجلاس سازمان وحدت آفریقا پیش از اینکه به اتحادیه آفریقا تبدیل شود.
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