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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

عمل پای کریستیانو رونالدو با موفقیت انجام شد

عمل پای کریستیانو رونالدو با موفقیت انجام شد

کریستیانو رونالدو شب گذشته مچ پای راست خود را به تیغ جراحان سپرد و دیدارهای آغازین رقابت های لیگ برتر به همراه منچستریونایتد را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ستاره پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد پس از پایان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا اعلام کرد که سه ماه گذشته را همواره با پایی دردناک به میدان می رفته است. او با این وضعیت تیم پرتغال را هم در رقابت های یورو 2008 همراهی کرد.

یوهان کورتنرای، سخنگوی آکادمی پزشکی آمستردام، گفت: علائم اولیه نشان می دهد که عمل با موفقیت انجام شده است. رونالدو دوران نقاهت خود را تحت نظر کادر پزشکی باشگاه خود پشت سر خواهد گذاشت و انتظار می رود ظرف یک ماه آینده به مرز آمادگی برسد.

رونالدو فصل گذشته 42 گل برای تیم منچستریونایتد به ثمر رساند و کمک کرد تا این تیم به عنوان قهرمانی دررقابت های لیگ برتر انگلستان و لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند.

کد مطلب 712613

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