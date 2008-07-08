عمل پای کریستیانو رونالدو با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ستاره پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد پس از پایان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا اعلام کرد که سه ماه گذشته را همواره با پایی دردناک به میدان می رفته است. او با این وضعیت تیم پرتغال را هم در رقابت های یورو 2008 همراهی کرد.

یوهان کورتنرای، سخنگوی آکادمی پزشکی آمستردام، گفت: علائم اولیه نشان می دهد که عمل با موفقیت انجام شده است. رونالدو دوران نقاهت خود را تحت نظر کادر پزشکی باشگاه خود پشت سر خواهد گذاشت و انتظار می رود ظرف یک ماه آینده به مرز آمادگی برسد.

رونالدو فصل گذشته 42 گل برای تیم منچستریونایتد به ثمر رساند و کمک کرد تا این تیم به عنوان قهرمانی دررقابت های لیگ برتر انگلستان و لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند.