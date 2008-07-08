اظهارات سلیمی نمین و جاسبی در مورد فیلم درگیری عوامل دانشگاه آزاد با یک واقف

عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از جمله مسائلی که در کارنامه مدیریتی دانشگاه آزاد بسیار تلخ است نوع برخورد با کسانی است که ایثارگرانه امکانات خود را در اختیار دانشگاه آزاد قرار داده اند و از جمله موارد تلخ مربوط به "آقای هادوی، اولین دادستان کشور" است.

وی افزود: "آقای هادوی" چند سال پیش بخش اعظم زمینهایش را در اختیار دانشگاه آزاد گذاشت تا واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه در زمینهای وی احداث شود. "هادوی" بخشی از زمینهایش را به خود و فرزندان خود اختصاص و بقیه را تحویل دانشگاه آزاد داد و دکتر جاسبی نیز طی نامه مکتوبی از اینکه چنین ایثارگری از سوی "آقای هادوی" صورت گرفته از وی تشکر کرد اما سرنوشت آقای هادوی بسیار تلخ شد.

وی اضافه کرد: بعد از اینکه "آقای هادوی" این اسناد را رسما به دانشگاه آزاد منتقل کرد، از سوی عوامل دانشگاه آزاد نسبت به بقیه زمینها طمع ورزی شد و اذیت و آزاری که بر خانواده وی روا شد آنقدر تلخ است که هر ایرانی از این نوع مدیریت شرم می کند.

سلیمی نمین درباره فیلم مورد طرح در سایت های خبری در خصوص "حمله عوامل دانشگاه آزاد اسلامی به منزل هادوی" گفت: این فیلم شامل تصاویری است که با بولدوزر به خانه آقای هادوی حمله می شود، دختران وی را با بولدوزر به این طرف و آن طرف پرت می کنند، لاستیکهای آتشین به طرف منزل آقای هادوی رها می کنند، سیلاب رها کرده و خانه وی را زیر آب می برند و ... این اقدامات انسان را آزرده خاطر می کند.

وی افزود: هادوی بخش اعظم زمینهای خود را به رایگان در اختیار دانشگاه آزاد قرار داده و آقای جاسبی بخاطر ایثار بزرگش از وی تشکر کرده است. اما بعد از این لطف و ایثار، کاری شده که عرق شرم را بر جبین هر ایرانی می نشاند.

یادآوری می شود دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این در گفتگو بامهر مطالب مطرح شده در فیلم مذکور و ادعاهای ملکیت واقف مذکور را تکذیب کرده بود.

اظهارات جاسبی درمورد فیلم درگیری کارمندان دانشگاه آزاد با یک واقف زمین

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتشار خبر و فیلمی در یکی از سایتهای خبری در خصوص زمینهای دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران و درگیری مسئولان دانشگاه آزاد با خانواده فرد مدعی را از اساس دروغ خواند.

دکتر عبدالله جاسبی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مطالب منتشره در برخی پایگاههای خبری مبنی بر برخورد نامناسب و غصب زمین های یک واقف توسط مسوولان دانشگاه آزاد ضمن بیان این مطلب افزود: فردی که در این خبر به عنوان مالک زمینهای واحد علوم و تحقیقات معرفی شده ادعای دروغ دارد و وی هیچ گاه مالک این زمینها نبوده است.

یکی از مسئولان دانشگاه آزاد نیز در این زمینه گفت: آقای هادوی ( که به عنوان مالک زمین های وقفی واحد علوم و تحقیقات معرفی شده است) پیش از این نیز به مراجع قضایی شکایت کرده است که این مراجع به نفع دانشگاه آزاد رای داده اند.

وی در خصوص فیلم منتشره در پایگاه های اینترنتی هم افزود: این فیلم دروغ و کذب است و هیچ گونه درگیری در این خصوص انجام نشده است.

به گزارش مهر، سه شنبه 11 تیر ماه یکی از سایتها خبری در خصوص زمینهای دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات منتشر کرد که در آن عنوان شده بود آقای مهدی هادوی (اولین دادستان کل انقلاب و عضو حقوقدان اولین دوره شورای نگهبان) بیش از 2 میلیون متر مربع از زمین های به ارث رسیده خود را به دانشگاه آزاد هدیه کرده اما مسئولان دانشگاه 140 هزار متر مربع باقی مانده زمین های این فرد را نیز ضمن درگیری و اهانت به خانواده وی به تصرف خود درآورده اند.

در ادامه این خبر فیلمی نیز از زد و خورد افرادی بر روی این سایت قرار گرفته و در توضیح آن آمده است: در فیلم ارائه شده مشخص است که کارمندان در استخدام دانشگاه که بعدا معلوم می شود مربوط به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات هستند با بولدوزر و سایر وسایل به تصرف زمین ‌های اطراف (علوم و تحقیقات) می ‌پردازند.

یادآوری می شود هم اکنون پرونده ای با شکایت دانشگاه آزاد علیه دکتر زاکانی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی ، عباس سلیمی نمین (روزنامه نگار و پژوهشگر) و اشتهاردی (مدیر مسوول روزنامه ایران) در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است.