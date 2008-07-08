پیشرفت 30 درصدی اولین باند امداد و نجات شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عباس اقبال صبح امروز در مراسم بازدید از این پروژه افزود: احداث این باند در طرح مطالعاتی شبکه جامع فرودگاه های مورد نیاز کشور در سال 84 پیش بینی و تصویب شده است.

وی اظهارداشت: علت احداث این باند قرار گرفتن شهرستان فردوس بر روی گسل های زلزله، زلزله سالهای 84 و 47 و موقعیت خاص منطقه است.

فرماندار فردوس مساحت این پروژه را 175 هکتار عنوان نمود و یادآور شد: در دو سال گذشته پنج میلیارد ریال به این پروژه اختصاص یافته است که جهت برداشت خاک نباتی، خاکبرداری نقاط مرتفع، خاک ریزی و استفاده از مصالح رودخانه ای، حفر کانال انتقال آب هزینه شده است.

اقبال اعتبار اختصاص یافته به این پروژه در سال 86 را 15 میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: در سال جاری 50 درصد عملیات زیر سازی این باند انجام خواهد شد.

به گفته وی برای بهره برداری از این باند در سال 88 حدود 15 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.