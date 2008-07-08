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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۴۲

مشاور وزیر علوم به مهر خبرداد: تشکیل هیئت های ممیزه مستقل در 6 دانشگاه کشور

مشاور وزیر علوم به مهر خبرداد: تشکیل هیئت های ممیزه مستقل در 6 دانشگاه کشور

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی از روند تشکیل هیئتهای ممیزه مستقل در 6 دانشگاه کشور خبر داد.

دکتر مهدی ایرانمش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 43 هیئت ممیزه در دانشگاههای کشور تشکیل شده است و آئین نامه جدید وزارت علوم در این خصوص به زودی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه هیئت های ممیزه 2 ساله هستند و دانشگاهها با داشتن شرایط لازم می توانند تشکیل هیئت ممیزه دهند، افزود: در حال حاضر تشکیل هیئت ممیزه در دانشگاههای شاهرود و اراک در دست بررسی است و به تازگی به دانشگاههای کاشان و شهرکرد هیئت ممیزه مستقل داده شده است.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی اظهار داشت: در دانشگاههای سمنان و دامغان پس از بررسیهای نهایی تا 2 هفته آینده هیئتهای ممیزه مستقل ایجاد می شود.

کد مطلب 712620

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