مشاور وزیر علوم به مهر خبرداد: تشکیل هیئت های ممیزه مستقل در 6 دانشگاه کشور

دکتر مهدی ایرانمش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 43 هیئت ممیزه در دانشگاههای کشور تشکیل شده است و آئین نامه جدید وزارت علوم در این خصوص به زودی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه هیئت های ممیزه 2 ساله هستند و دانشگاهها با داشتن شرایط لازم می توانند تشکیل هیئت ممیزه دهند، افزود: در حال حاضر تشکیل هیئت ممیزه در دانشگاههای شاهرود و اراک در دست بررسی است و به تازگی به دانشگاههای کاشان و شهرکرد هیئت ممیزه مستقل داده شده است.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی اظهار داشت: در دانشگاههای سمنان و دامغان پس از بررسیهای نهایی تا 2 هفته آینده هیئتهای ممیزه مستقل ایجاد می شود.