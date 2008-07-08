به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، نشست همبستگی میان مؤسسات سازمانهای ملل متحد و کنفرانس اسلامی از ژوئیه سال 2006 تا ژوئیه سال 2008 و همچنین بررسی فعالیتهای جدید در دو سال 2008 و 2009 در چارچوب همکاریهای پیشین سازمانهای مذکور در ژنو برگزار می شود.

در این همایش سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) نیز مشارکت می کند.

آموزش، ریشه کنی بی سوادی، توسعه علوم و تکنولوژی، بهداشت، اسکان، گفتگوی بین تمدنها، فرهنگها، تکثرات فرهنگی و تمدنی طی این نشست مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

دوره گذشته این نشست سال 2006 در رباط پایتخت مراکش در مقر سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) برگزار شده بود که برای نخستین بار در یک کشور اسلامی برگزار و منجر به برگزاری همایش تروریسم در سال 2007 شد.

نشست همبستگی با امضای برنامه همکاریهای جدید با یونسکو و نمایندگان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشر جهت همبستگی تمدنها طی امروز و فردا 18 و 19 تیرماه در ژنو سوئیس برگزار می شود.