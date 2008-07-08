1247 بسته سفر در کشور تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جمشید حمزه زاده در همایش استانی سفر کارت ملی در شیراز افزود: در این بسته ها تمام اطلاعات مورد نیاز برای مسافران اعم از مسیرهای سفر، امکانات موجود در هر مسیر، امکانات مقصد سفر و... به صورت مشخص و کامل ذکر شده است.

وی تصریح کرد: این بسته ها در دفاتر اطلاع رسانی سازمان، دفاتر خدمات مسافرتی همکار در طرح سفرهای ارزان قیمت و هم بر روی سایت اینترنتی ستاد تسهیلات سفرهای کشور به آدرس www.sist.ir منتشر شده است.

وی همگانی شدن سفر و ضریب اشغال هتلها را از جمله اهداف اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح موضوع سفر کارت ملی نیز مورد پیگیری قرار گرفته و تاکنون برای کارمندان دولت حدود دو میلیون و 200هزار کارت صادر شده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی کشور اضافه کرد: اگر هر خانواده را متوسط چهار نفر محاسبه کنیم سفرکارتهای مذکور تاکنون به هشت میلیون و 800 هزار نفر از شهروندان اختصاص یافته است.

حمزه زاده با اشاره به هدف ضریب اشغال هتلها در اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت گفت: بر اساس سیاستها و برنامه های پیش بینی شده باید در سال جاری میانگین اشغال هتلهای کشور به 70 درصد برسد.

حمزه زاده تصریح کرد: طرح سفر کارت در استان فارس نیز با استقبال خوبی از سوی مراکز مرتبط با گردشگری و حتی ادارات مواجه شده به گونه ای که تاکنون در سطح استان 100درصد هتلها در خصوص این طرح قراردادهای لازم را منعقد کرده اند.

وی با بیان اینکه تمام سیاستهای سازمان در راستای استفاده کامل از ظرفیتها و قابلیتهای گردشگری در کشور برنامه ریزی شده، افزود: از جمله مشکلاتی که در حوزه سفر با آن مواجه بودیم موضوع مسیرهای سفر بود که طی مدت اخیر حدود هزار مسیر سفر در سطح کشور شناسایی و از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شده یا یا در سایت اینترنتی مزبور منتشر شده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس همچنین گفت: در حوزه سفر کارت ملی بسیاری از کارمندان تقاضای راه اندازی تورهای گردشگری را داشتند که در این خصوص اقدامات لازم انجام شده و دفاتر طرف قرارداد با طرح سفر کارت ملی تورهای متنوعی را راه اندازی کردند.