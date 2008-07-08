شیوع بیماریها در تابستان؛فصل بیماری به خاطر خنک شدن!

دکتر محمد مهدی صابری (متخصص گوش و حلق و بینی)، التهاب گوش میانی را، از بیماریهایی می داند که انتقال آن از طریق شنا کردن در استخر شایع است.

لازم است بدانیم بیماری التهاب گوش میانی همواره با سوزش، خارش، درد و حتی ترشح در مجرای خارجی گوش همراه است و باعث ناراحتی افراد می‌ شود. در صورت ابتلا به این عارضه، باید مجاری گوش را تا حد امکان خشک نگاه داشت و داروهای ضد میکروبی مصرف کرد.

عفونت چشمی نیز یکی دیگر از بیماریهای منتشره از طریق آب تنی در استخر است. التهاب ملتحمه چشم که از طریق تماس چشم با آب آلوده ایجاد می شود؛ با سوزش چشم، قرمزی، ریزش اشک، ترشحات چسب ناک و چرکی همراه است. افرادی که مبتلا به این نوع ناراحتی هستند تا زمانی که کاملا بهبود نیافته ‌اند نباید به استخرها رفت‌ و آمد کنند.

به گفته رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت، یکی از موارد نظارت بر استخرها، کلر سنجی است که صورت می گیرد.

شرط رعایت بهداشت استخرها، حداقل یک و حداکثر سه میلی گرم کلر در هر لیتر آب است. همچنین، شست و شوی مرتب استخر، گندزدایی، داشتن فاضلاب و سرویس های بهداشتی و در صورت داشتن بوفه، رعایت سلامت موادغذایی و خوراکی که عرضه می شود، از جمله مواردی است که می بایست در بازرسی از استخرها به آنها توجه جدی شود.