داروهای مصرفی پارالمپیکی ها بشدت کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌الله علیمرادی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کلیه تیم های شرکت‌کننده در مسابقات پارالمپیک 2008 پکن به طور کامل تحت پوشش معاینات پزشکی قرار می‌گیرند و در حوزه های تغذیه و فیزیوتراپی نیز براساس برنامه‌ریزی های پیش بینی شده از سوی متخصصان عمل می شود.

وی با بیان اینکه بحث معاینات تخصصی و تشکیل شناسنامه سلامتی به صورت فرد به فرد برای تمامی ورزشکاران انجام می‌شود، متذکر شد: معاینات شامل 2 بخش است، معاینات اولیه شامل سلامت ورزشکاران در زمان حال و گذشته آنان می شود و بخش دوم نیز، مرحله تخصصی است که یک ماه پیش از اعزام انجام خواهد گرفت.

علیمرادی در پایان اظهار کرد: ورزشکاران هر 9 رشته ورزشی در چند مرحله نمونه‌گیری می‌شوند تا سلامت‌کامل آنها تأیید شود و شاهد هیچگونه عوارض داروهای دوپینگی در قهرمانان پارالمپیکی نباشیم.