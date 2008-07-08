عارف به مهر خبر داد: تدوین پیش نویس جامع حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

دکتر محمد رضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنظیم پیش نویس نظام در حوزه افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) توسط انجمن رمز ایران گفت: در نشستهای متعددی که انجمن رمز ایران با کارشناسان و متخصصان دستگاههای اجرایی برگزار کرد یک پیش نویس 12 ماده ای در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و در فضای سایبر تهیه و تنظیم شد.

پیش نویس حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات تمامی سیاستهای کلی که هر دستگاه اجرایی در کشور باید در حوزه سایبر داشته باشد را دیده است

وی اضافه کرد: در این پیش نویس تمامی سیاستهای کلی که هر دستگاه اجرایی در کشور باید در حوزه سایبر داشته باشد دیده شده است. این پیش نویس در ابتدا به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که این دبیرخانه یکسری اصلاحات و نظرهای جدیدی بر روی پیش نویس اعمال کرد که باعث افزایش کاربرد آن شد.



عارف ادامه داد: پیش نویس جامع در حوزه افتا بعد از دبیرخانه به کمیسیون اصلی مجمع یعنی کمیسیون علمی و فرهنگی عرضه شد که در آنجا هم بعد از اعمال اصلاحاتی تصویب و نهایی شد.



وی اظهار داشت: هم اکنون این پیش نویس در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تایید نهایی قرار گرفته است.



معاون اول رئیس جمهور سابق ایران با اشاره به زمان تصویب نهایی این سند به مهر گفت: در حال حاضر جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت هفتگی برگزار می شود و اولویت آن تدوین سیاستهای اصلی برنامه پنجم توسعه کشور است ولی بعد از تصویب این برنامه سند در اولویت دوم مجمع قرار خواهد گرفت.



وی اظهار امیدواری کرد: بنده پیش بینی می کنم این سند تا آخر سال جاری به تایید مقام معظم رهبری برسد.

سند امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار است مبنای حرکت دستگاههای اجرایی کشور در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار گیرد

عارف خاطرنشان کرد: این سند قرار است مبنای حرکت دستگاههای اجرایی کشور در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار گیرد و می توان گفت با این حرکت جهش بسیار بزرگی در این حوزه شاهد خواهیم بود و دیگر کسی دغدغه امنیت حریم خصوصی در فضای سایبر را نخواهد داشت.

وی در ادامه امنیت فضای تبادل اطلاعات را یک ضرورت دانست و گفت: با تصویب این سند از هرگونه خرابی، کلاهبرداری، سوء استفاده و تجاوز به حریم خصوصی اشخاص در حوزه دیجیتال جلوگیری خواهد شد.

عارف اضافه کرد: ایمن سازی زیرساختهای کشور از الزامات ملی است و نباید از این مسئله غافل شد چرا که این امر باعث ورود اغتشاشات و هجومهای جبران ناپذیری به کشور خواهد شد.