وجود 23هزار و 500 زندانی با جرائم غیرعمد در کشور/ تهران در صدر جدول

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر ، تعداد زندانیان دیه را در کشور 13 هزار و 500 نفر و زندانیان مالی را که به دلیل مهریه ، نفقه و چک در زندانها بسر می برند، 10 هزار نفر برشمرد.

معاون ستاد دیه کشور، همچنین تعداد زندانیان مهریه را هزار و 60 نفر و زندانیانی که به دلیل عدم پرداخت نفقه در زندانها بسر می برند را 664 نفر برشمرد.

وی، با اشاره به اینکه استان تهران دارای بیشترین زندانی با جرائم غیر عمدی است، افزود: بررسی ها نشان می دهد دو سوم زندانیان با جرائم غیر عمدی متعلق به تهران هستند.

ساری همچنین به کاهش ورودی زندانیان با جرائم غیر عمد اشاره کرد و گفت : در سال 85 ، ورودی این دسته زندانیان 77 هزار و 536 نفر بوده که این میزان در پایان سال 86 ، به 63 هزار نفر رسیده است و باید گفت 11 هزار نفر کاهش ورودی داشته ایم و این میزان کاهش جای امیدواری است.

وی تصریح کرد : بر اساس محاسبات انجام شده برای آزادی 23 هزار و 500 نفر زندانی با جرائم غیر عمد در کشور ، 384 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امید است این میزان اعتبار با مساعدت دولت تامین گردد.

معاون ستاد دیه کشور همچنین، به کمک هایی که از طریق بانک ها در جهت آزادی زندانیان دیه و به طور کلی به افراد دارای جرائم غیرعمدی پرداخت می شود اشاره کرد و افزود: در سال 85 از محل کمک بانک ها، 150 میلیارد ریال و در سال 86 ، 216 میلیارد ریال جهت آزادی زندانیان دیه پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع 366 میلیارد ریال از محل کمک های بانک ها پرداخت شده که توسط آن، 3 هزار و 246 نفر زندانی آزاد شده اند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود امسال با کمک هزار و 200 میلیارد ریالی که دولت برای زندانیان دیه و جرائم غیر عمدی اختصاص داده و همچنین تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی ، با کاهش زندانیان دیه مواجه باشیم.