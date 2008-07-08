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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۴۰

تولید فیلترهای نانویی برای کاربردهای صنعتی و غیرصنعتی در کشور

تولید فیلترهای نانویی برای کاربردهای صنعتی و غیرصنعتی در کشور

محققان کشور با استفاده از نانو ذرات نقره موفق به تولید نوعی فیلتر برای کاربردهای صنعتی و غیر صنعتی شدند.

مهندس مهران حاج رسولیها مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، آنتی باکتریال، آنتی ویروس و ضد قارچ را از خواص نانو ذرات نقره دانست و گفت: این فیلترها با استفاده از 4 لایه نانو ذرات نقره، الیاف کربن، اکسید تیتانیوم و نانو هیبرید تولید شده است.

وی به کاربردهای این فیلترها اشاره کرد و افزود: این فیلتر می تواند بوگیر مناسبی برای یخچالها باشد و به دلیل متعادل کردن اکسیژن محیط با نصب آن در اتاقها تنفس را راحت تر کرد.

مجری طرح همچنین به تولید فیلتر با استفاده از نانو ذرات طلا خبر داد و اظهار داشت: این فیلترها قادرند در دمای بیش از 250درجه سانتیگراد هوا را تصفیه کرده و ذرات مضر در هوا و گاز را جداسازی کنند.

وی اضافه کرد: این نوع فیلتر قابل استفاده در پالایشگاهها و نیروگاهها است.

مدیر عامل شرکت نانو پاک پرشیا با بیان اینکه این محصول ثبت بین المللی شده است، خاطرنشان کرد: فیلترهای تولید شده در این شرکت جز 6 محصول برتر دنیا معرفی شده است.

کد مطلب 712633

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