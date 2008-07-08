تامین اعتبار بخشی از پروژه راه آهن اصفهان-شیراز از ذخیره ارزی

حسین تهرانی در گفتگو با مهر گفت: تهیه 270 کیلومتر ریل برای قطعه اقلید تا شیراز در دست اقدام است و با مساعدت رئیس جمهور برای خرید ریل از محل حساب حساب ذخیره ارزی، پیش بینی می شود این حجم ریل مورد نیاز تا پایان سال به کشور وارد شود.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورافزود: تامین ریل فاصله اصفهان تا اقلید نیز از محل موجودی قبلی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور تامین شده است و 230 کیلومتر ( فاصله اصفهان- اقلید) از کل پروژه 500 کیلومتری راه آهن اصفهان-شیراز در شهریور ماه آماده بهره برداری می شود و مابقی آن تا پایان سال مالی 87 به اتمام می رسد.

تهرانی تصریح کرد: اجرای پکیج روسازی، ریل گذاری و تراورس قطعه اقلید تا اصفهان به 111 میلیون یورو اعتبار نیاز دارد که از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد اما پیش از این قرار بود حجم ریل مورد نیاز این طرح از طریق فاینانس تامین شود که به دلیل برخی مسائل سیاسی محقق نشد و خرید از طریق حساب ذخیره ارزی جایگزین آن شد.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوراظهار داشت: شرکت خدمات خط و ابنیه فنی که متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی است، متعهد به انجام خرید ریل مورد نیاز شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است و اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده است.

وی درباره تاخیر به وجود آمده درخرید ریل مورد نیاز برای پروژه اصفهان-شیراز گفت: چون در ابتدا قرار شده بود ریل مورد نیاز این طرح از طریق فاینانس تامین شود، تغییر این سیاست طولانی شد و از سوی وزارت راه و ترابری و بانک مرکزی نیز تاخیراتی برای انجام این پروژه صورت گرفت که علی رغم پیگیریهای شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تامین ریل مورد نیاز این طرح به طول انجامید.