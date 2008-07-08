روابط ایران-سوریه راهبردی است/ اتهامات غرب به ایران بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بشار اسد" با دفاع از روابط کشورش با ایران گفت :"این روابط واقع گرایانه است برای اینکه زمانی که شما درباره مسائل و راه حل ها صحبت می کنید؛(رابطه با) ایران اجتناب ناپذیر و ضروری است".

وی که با روزنامه فرانسوی فیگارو گفتگو می کرد؛همچنین ادعاها و اتهامات غرب بر ضد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را دروغ توصیف کرد و اظهار داشت : معتقدم ایران به دنبال تسلیحات هسته ای نیست .

بشار اسد با تاکید بر ضرورت حل موضوع هسته ای ایران از راه دیپلماتیک افزود: ما مخالف دستیابی کشورها به تسلیحات هسته ای هستیم؛ در اختیار داشتن 200 کلاهک هسته ای از سوی اسرائیل غیر قابل پذیرش است.

رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد از رئیس جمهوری آینده آمریکا انتظار دارد تا به روند صلح خاورمیانه کمک کند.

بشار اسد همچنین گفت : سوریه به کمکهای اروپا به ویژه فرانسه به عنوان یک بازیگر مهم نیز امیدوار است.

وی دیدار در پیش روی خود از فرانسه را که برای شرکت در نشست 40 کشور عضو اتحادیه مدیترانه انجام می شود،دیداری تاریخی یاد کرد که به عقیده وی درهای بزرگی را به روی دمشق در جامعه جهانی باز می کند.

بر اساس این گزارش، این مقام سوری، گزارشها را مبنی بر اینکه ممکن است در این سفر،با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل دیدار داشته باشد، رد نکرد، اما آن را تایید هم نکرد.

اسد درباره میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز گفت : روابط خوبی با میشل سلیمان دارم و از نامزدی او برای ریاست جمهوری لبنان حمایت کردم.

وی همچنین اعلام کرد با میشل سلیمان در پاریس دیدار خواهد کرد و تمهیدات و آماده سازی مقدمات این دیدار در حال انجام است.

اسد درباره اسرائیل و گفتگوهای سوریه با این رژیم گفت : دو کشور در حال آزمایش اهداف طرف مقابل هستند. برای آغاز گفتگوها باید اساسی مشترک بین دو طرف پیدا شود و به محض اینکه این اساس فراهم آید گفتگوهای مستقیم می تواند آغاز شود.

رئیس جمهوری سوریه درباره نقش فرانسه در روند به اصطلاح صلح خاورمیانه افزود پس از دیدار شنبه شب خود با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه درباه نقش این کشور در روند صلح اطلاعات کسب خواهد کرد و از سارکوزی خواهد خواست از روند صلح حمایت کند.

بشار اسد خاطر نشان کرد: تا زمانی که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا دوره خود را به پایان نرسانده باشد صلح با اسرائیل بعید است و بر این باورم که رئیس جمهوری بعدی آمریکا بیشتر درگیر روند صلح خاورمیانه خواهد شد. ما به دنبال یک میانجیگر درست هستیم. مهمترین چیز در این مورد این است که چه کسی از این روند حمایت می کند و صادقانه باید گفته شود که فکر نمی کنم رئیس جمهوری فعلی آمریکا توانایی میانجیگری صلح را داشته باشد و او که چند ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده یا اراده و یا بصیرت این کار را ندارد.