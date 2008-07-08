اجرای طرح جامع پارک فناوری تربیت مدرس/ استقرار شرکتهای خارجی درپارک

دکتر اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد و گفت: در این طرح 8 مرکز رشد در 8 زمینه فناوری های hitech چون نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، IT ، ICT، انرژی، فتونیک، منابع طبیعی و کشاورزی و هوا فضا ایجاد می شود و طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت در 8 زمینه مذکور نیز تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در این مرکز حدود 400 شرکت مستقر خواهد شد، ادامه داد: طبق این طرح پارک دارای 3 رکن اصلی شامل مراکز رشد فناوری، دفاتر تحقیق و توسعه مربوط به شرکتها و موسسات بخش دولتی و خصوصی داخلی و نیز بین المللی است.

رئیس مرکز رشد فناوری دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در این راستا به منظور انتقال و صدور تکنولوژی و توسعه صنعت کشور تعدادی از شرکتهای خارجی معتبر از کشورهای اتریش، کانادا و ... درخواست استقرار در پارکهای علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کرده اند که پس از آماده شدن زیر ساختها نسبت به استقرار آنها اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: پارکهای علم و فناوری طبق ماده 49 برنامه چهارم توسعه جزء مناطق آزاد محسوب می شوند. از این رو شرکتها از پرداخت مالیات و گمرک مربوط به ورود و خروج تکنولوژی معاف هستند.

ساعی ور با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح مهیا شده است، اظهار داشت: اجرای دقیق این برنامه مستلزم آن است که از یک سو مجلس شورای اسلامی قوانینی در زمینه حمایت مادی و معنوی فعالیتهای پژوهشی و رفع موانع در زمینه صنعتی کردن ایده ها تصویب کند و از سوی دیگر قوه مجریه بر اساس قوانینی که مجلس تصویب می کند منابع مالی لازم را در اختیار مراکز قرار دهد و نظارت های دقیقی بر آنها داشته باشد. قوه قضائیه نیز در جهت حفظ دستاوردهای علمی و فناوری صاحبان ایده و حمایت از مالکیت فکری نقش بسزایی دارد.