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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

شهریه آموزشگاه های تقویتی و کنکور سال تحصیلی جدید اعلام شد

شهریه آموزشگاه های تقویتی و کنکور سال تحصیلی جدید اعلام شد

شهریه آموزشگاه های تقویتی و کنکور سال تحصیلی 88-87 از سوی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، تعداد دانش آموزان هرکلاس براساس ماده 25 آیین نامه متناسب با ظرفیت کلاس است که تراکم آنها باید بین 15 تا 20 نفر تعیین شود.

براساس این گزارش، الزام ثبت نام دانش آموزان مدارس دولتی توسط آموزشگاه های علمی آزاد که مطابق ماده 52 برنامه چهارم، نوبت دوم این مدارس را اجاره کرده اند، ممنوع است.

همچنین خرید جزوات، کتب کمک درسی،نوار و...برای دانش آموزان اختیاری است.

این گزارش می افزاید: آموزشگاه هایی که به دلایلی متقاضی افزایش و یا کاهش ساعت تدریس بعضی از دروس هستند، مکلفند درخواست کتبی خود را همراه با دلیل به منطقه ارسال و پس از طرح و بررسی موضوع در شورای نظارت منطقه، برابر مصوبات شورای مذکور اقدام کند.

نصب جدول شهریه ضمیمه در محل ثبت نام آموزشگاه به منظور مشاهده مراجعان الزامی است.

متقاضیان ثبت نام در آموزشگاه های علمی آزاد جهت دریافت جدول شهریه می توانند به سایت رسمی سازمان آموزش و پرورش به نشانی www.tehranedu.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 712637

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