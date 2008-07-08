واگذاری بی رویه مراکز بهزیستی به بنیاد مستضعفان

دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهزیستی 4 مرکز خود را به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار کرده است و مرکز ارشاد را که مختص نگهداری دختران فراری بود با توافق ضمنی ، به تازگی تخلیه کرده است.

وی افزود: بهزیستی در حال حاضر برای نگهداری دختران فراری و ... با مشکل و کمبود مکان مواجه است به همین دلیل دخترانی که درمرکز ارشاد نگهداری می شده اند را ترخیص کرده و آنها در جامعه رها شده اند و تکلیف آنها مشخص نیست.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: سال گذشته 30 میلیون تومان صرف خرید تجهیزات مرکز اورژانس اجتماعی هاجر( مختص زنان آسیب دیده ) شد اما این مرکز نیز در حال واگذاری به بنیاد مستضعفان است.

اقلیما گفت: در اوایل انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) 100 مرکز به بهزیستی واگذار شده بود که متاسفانه بدلیل تقاضای باز پس گرفتن این مراکز از سوی بنیاد مستضعفان، بهزیستی هر سال تعدادی مرکز را به این نهاد واگذارمی کند.

وی با مطرح کردن این سوال که چه کسی پاسخگو و پیگیر این موضوع است و تحت چه عنوانی حق الناس واگذار می شود و چرا فرمان امام خمینی (ره) اجرا نشده است، اظهار داشت: سال گذشته نامه ای به رئیس جمهور نوشته و از وی درخواست کردیم که اجازه تخلیه مرکز ارشاد را ندهند و جلوی این واگذاری ها را بگیرند اما هیچ ترتیب اثری داده نشد.