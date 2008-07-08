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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

195 میلیارد ریال یارانه به طرح های زودبازده گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان از اختصاص 195 مییارد و 270 میلیون ریال یارانه برای مجریان طرحهای بنگاههای زودبازده اقتصادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه و اشتغال استان افزود:  باکهای صادرات و ملت برای پرداخت این یارانه ها به مجریان طرح ها تعیین شدند و بخشی از این یارانه نیز به حساب شخصی مجریان واریز می شود.

وی اظهار داشت : این یارانه ها به مجریانی ارایه می شود که طرحهای آنها به بهره برداری رسیده باشد.

به گفته موسوی همچنین از محل این یارانه ها، بدهی های معوقه برخی ازمجریان بابت تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده به بانکها پرداخت می شود.

طبق آمار 34 هزار طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده در گلستان وجود دارد که بیش از 97 درصد آن از سوی بانکهای عامل تایید شده است.

کد مطلب 712642

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