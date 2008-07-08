195 میلیارد ریال یارانه به طرح های زودبازده گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه و اشتغال استان افزود: باکهای صادرات و ملت برای پرداخت این یارانه ها به مجریان طرح ها تعیین شدند و بخشی از این یارانه نیز به حساب شخصی مجریان واریز می شود.

وی اظهار داشت : این یارانه ها به مجریانی ارایه می شود که طرحهای آنها به بهره برداری رسیده باشد.

به گفته موسوی همچنین از محل این یارانه ها، بدهی های معوقه برخی ازمجریان بابت تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده به بانکها پرداخت می شود.

طبق آمار 34 هزار طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده در گلستان وجود دارد که بیش از 97 درصد آن از سوی بانکهای عامل تایید شده است.

