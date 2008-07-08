نیاز سالانه کشور به مسکن یک میلیون واحد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر یکشنبه در اولین همایش خیرین مسکن ساز در گلستان افزود: درصورت ساخت سالانه یکصد هزار مسکن در کشور، 10 درصد افراد محروم هر سال از مسکن برخوردار می شوند.

وی اظهار داشت : از این شمار باید سالانه بین دو هزار و 500 تا سه هزار واحد مسکن برای اقشار نیازمند در استان گلستان ساخته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت این واحدها به صورت متمرکز از حساب 100 امام نیز برای اجرای این طرحها کمک می شود.

به گفته تابش اکنون حساب 100 امام در تمامی استانها و شهرستانهای کشور ساماندهی شده و همه اختیارات بخش مسکن محرومان به هیات امنای این حساب در این مناطق محول شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور یادآور شد: حساب 100 امام بهترین سرپناه برای افراد محروم و کم درآمد برای خانه دار شدن است که متاسفانه در برهه ای به فراموشی سپرده شد.

وی تصریح کرد : امسال بیش از 75 هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن بین هیئت امنای حساب 100 امام در استانهای کشور توزیع شده است.

نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور نیز دراین همایش گفت: ساخت مدارس و مسکن توسط افراد خیر و نیکوکارعمل صالحی است که درقرآن کریم نیز به آن تاکید شده است.

آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی افزود : این کارها، اعمال خوب و توشه ای مناسب برای دنیا و آخرت است و خداوند نیز محبت افراد خیر و نیکوکار مسکن ساز را درل مردم قرار می دهد.

در این همایش که شماری از مسوولان و خیرین مسکن ساز شرکت داشتند از سه خیر مسکن ساز در گستان قدردانی شد.