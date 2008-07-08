دور جدید مذاکرات شش جانبه از پنجشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کیم سوک" نماینده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه با اعلام این مطلب در ادامه گفت : سرانجام پس از 9 ماه توقف، نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره شمالی و جنوبی روز پنجشنبه در پکن گرد هم می آیند تا مذاکرات شش جانبه را از سر بگیرند.

بر اساس این گزارش، چین از آگوست 2003 میزبان مذاکرات شش جانبه بوده، اما هنوز تاریخ برگزاری دور جدید این مذاکرات از سوی پکن تایید نشده است.

این مذاکرات در حالی از پنجشنبه آغاز می شود که کره شمالی در ماه گذشته بیانیه خود درباره فعالیتهای هسته ایش را منتشر کرده و برج خنک کننده راکتور هسته ای یانگ بیون را نیز منهدم کرد.

به گفته سوک، مذاکرات روز پنجشنبه درباره ادامه طرح خلع سلاح هسته ای و همکاری در بخشهای انرژی و اقتصادی خواهد بود.