کشف 136 تن صید غیر مجاز منابع آبزی/ توقیف 813 فروند شناورغیر مجاز

سرهنگ پاسدار علیرضا صفی یاری در گفتگو با مهر با اشاره به عملکرد یگان حفاظت در دریا و سواحل گفت: در سال گذشته نزدیک به 881 هزارو 498 دام استخوانی و 169 هزار و827 رشته دام غضروفی توسط نیروهای یگان کشف و جمع آوری شد، به نحویکه دراین سال بالغ بر یک میلیون و51 هزار و 325 رشته دام غیرمجاز از دریا جمع آوری شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران با بیان اینکه انجام معاملات سوری خاویار در دستورکار یگان قرار ندارد، افزود: تاکنون بالغ بر201 کیلوگرم خاویارکشف و تحویل مقامات قضائی شده، ضمن اینکه درآبهای جنوب کشور58 تن میگوی قاچاق و بالغ برهزار و 966 قطعه شاه میگو کشف و تحویل سازمان شیلات شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون بالغ بر115 تن انواع ماهی قاچاق غیرمجاز درآبهای جنوب کشور کشف و تحویل داده شده، تصریح کرد: در آبهای شمال کشور نیز معادل 21 تن ماهی صید شده به صورت غیر مجاز کشف و تحویل داده شده که در مجموع بالغ بر136 تن منابع آبزی صید غیرمجاز از سوی یگان در شمال و جنوب کشورکشف شده است.

توقیف 813 فروند شناورغیر مجاز

صفی یاری با اعلام اینکه تاکنون حدود 813 فروند شناور صیادی غیرمجاز اعم از موتوری و پارویی توقیف شده است، افزود: در یکسال اخیر 446 خودروی سنگین، سبک و موتورسیکلت توقیف شده و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شده است، ضمن اینکه بالغ بر5 هزار و 355 متهم همراه با آلات و ادوات صید غیرمجاز دستگیرو تحویل داده شده اند که دراین راستا 68 دستگاه تلفن ثابت و همراه ماهواره ای نیز از این متهمان کشف شده است.

وی با اشاره به رها سازی بالغ بر4 هزار ماهی نارس به دریا در سال گذشته، تصریح کرد: این میزان از ماهیان رها سازی شده در تور صیادان غیرمجازبه دام افتاده بودند که با توجه به زنده بودن آنها، مجددا توسط کارکنان یگان حفاظت به دریا باز گردانده شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران بیان کرد: تاکنون بالغ بر سه هزار و 810 دستگاه آلات و ادوات صیادی غیر مجازشامل تور ترال، لنج، کشتی، تورصید ترال لنج و قایق از جنوب کشور کشف و جمع آوری شده، ضمن اینکه بالغ بر27 دستگاه وینچ و قرقره مربوطه جهت بالا کشیدن وسایل سنگین و حجم داراز دریا کشف شده و علاوه براینها نزدیک به 141 هزار لیتر گازوئیل و بنزین نیز کشف و تحویل نیروی انتظامی شده است.

جلوگیری از صید غیر مجاز خاویار

وی با اشاره به گشت زنی و بازرسی 164 هزار و 496 فروند کشتی، لنج و قایقهای موتوری در ساحل دریا و رودخانه ها توسط یگان حفاظت منابع آبزی، عنوان کرد: همچنین بالغ بر11 هزار و 964 دستگاه خودروی سبک و سنگین مورد بازرسی قرارگرفته، ضمن اینکه 91 رستوران فروشنده ماهی های صید شده غیرمجازشناسایی و با آنان برخورد شده است.

صفی یاری عنوان کرد: بازرسی از صید گاهها و تعاونی های پره در16 هزار و287 مرحله انجام شده، ضمن اینکه 325 مورد بازرسی در ساحل و جاده با هماهنگی نیروی انتظامی صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود تورهای ماهیان غضروفی در وسط دریا توسط صید گاههای شرکت مادر تخصصی جهت استحصال خاویار، گفت: صیادان غیرمجاز با دستبرد به این تورهای صیدگاهها نسبت به برداشت ماهیان خاویاری اقدام می کنند، که البته با حضور یگان حفاظت منابع آبزی از این امرتا حد زیادی جلوگیری شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران با بیان اینکه برای میزان کل صید غیر مجاز تعریفی وجود ندارد، افزود: در جنوب کشوربه دلیل گستردگی دریای خلیج فارس و عمان و نیز سطح بالای مساحت، صید غیر مجاز توسط شناورهای بزرگی همچون کشتی و لنج صورت می گیرد، این در حالیست که این کشتی ها و لنچها بدون مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی و مجوز سازمان شیلات و نیروی انتظامی نمی توانند وارد دریا شوند، ولی متاسفانه برخی ازآنان به محض دریافت مجوز ورود به دریا، تخلف می کنند.

وی خاطر نشان کرد: با اعمال کنترلها و بازرسی ها می توانیم محصولات صید غیرمجاز را شناسایی کنیم و با تحویل آن به مقامات قضائی از میزان صید قاچاق جلوگیری به عمل آوریم.

صفی یاری افزود: در کمیسیون تخلف صیادی در سازمان شیلات با صیادان متخلف برخورد می شود و در هیئت رسیدگی نسبت به ابطال پروانه آنان تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به صید غیر مجازدر شمال کشور، اظهارداشت: درشمال کشورشناورهای کوچک از ساحل به راحتی وارد دریا می شوند؛ لذا آمار صید غیرمجازدر آبهای شمالی نسبت به جنوب بالاتراست.

اجرای دستورالعمل انتظامی در دریا

به گفته صفی یاری درسالجاری اقدامات عملکردی و آماری یگان در سطوح مذکورحفظ می شود، ضمن اینکه در برخی از بخشهای حفاظت عملکرد را افزایش خواهیم داد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات ایران با اشاره به دستورالعمل کنترل انتظامی در دریا، گفت: این دستورالعمل که به امضای فرمانده ناجا، رئیس سازمان کشتیرانی و بنادر و دریانوردی، رئیس سازمان شیلات ایران رسیده، در دریا اجرایی می شود و در این راستا بازدیدهای میدانی بسیاری تاکنون به عمل آمده و در حال حاضر کلیه معایب، نواقص و مشکلات دراین دستورالعمل اجرایی مرتفع شده است.

وی بیان کرد: اجرای دستورالعمل کنترل انتظامی سبب می شود تا کنترل ساحل، دریا، صیادان، ملوانان و شناورهای صیادی به صورت همسو محقق شود، ضمن اینکه باعث می شود بسیاری از تخلفاتی که امروزه دغدغه یگان حفاظت منابع آبزی، سازمان بنادرو کشتیرانی، نیروی انتظامی و و یا سازمان محیط زیست است، کاهش یابد.

صفی یاری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت منابع آبزی شیلات درسال 83 از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: درسال گذشته ساختار سازمانی یگان حفاظت منابع آبزی شیلات از طریق معاونت راهبردی و نظارت رئیس جمهوری اخذ شد و این اقدام مناسبی در راستای اجرای کامل اهداف از پیش تعیین شده درسازمان شیلات در این بخش بوده است.