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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

پیشتازی اوباما بر مک کین در انتخابات آمریکا

پیشتازی اوباما بر مک کین در انتخابات آمریکا

نتایج یک نظرسنجی همچنان از پیشتازی "باراک اوباما" نامزد حزب دموکراتها بر "جان مک کین" نامزد حزب جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی سی بی اس 4 ، این نظرسنجی که از سوی مرکز نظرسنجی "سرجیو بندیکسن" انجام شد، نشان داد که در استان "میامی دید" واقع در ایالت فلوریدا اوباما 12 درصد از مک کین پیش است. در این نظرسنجی 47 درصد از اوباما و 35 درصد از مک کین حمایت کردند. 18 درصد هم گفتند که هنوز تصمیم خود را نگرفته اند.

800 نفر از رای دهندگان بین روزهای 6 تا 22 ژوئن ( 17 خرداد تا 2 تیرماه) در این نظرسنجی شرکت کردند.

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، ‪ ۱۴‬آبان ماه با رقابت اوباما از حزب دموکرات و جان مک کین از حزب جمهوریخواه برگزار می شود.

کد مطلب 712649

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