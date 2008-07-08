دو هزار ایلامی در هسته های جوان سازمان تبلیغات اسلامی ساماندهی شدند

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: دو هزار نفر از استان ایلام در تابستان امسال در قالب هسته های جوان نهاد سازمان تبلیغات اسلامی برای طرح اوقات فراغت ساماندهی شده اند.

وی اظهار داشت: این هسته ها در مساجد و پایگاههای سازمان تبلیغات اسلامی تمام نقاط استان ایلام تشکیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این طرح با آموزشهای اعتقادی، قرآنی، مذهبی و..آشنا می شوند، خاطر نشان کرد: مهترین هدف از اجرای این طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان ایلام و آشنایی آنها با مفاهیم قرآنی است.

مسئول سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام یادآور شد: این طرح به مدت 45 روز در استان ایلام اجرا می شود و در پایان این طرح دانش آموزان به اردوهای درون استانی و برون استانی اعزام می شوند.