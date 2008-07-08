به گزارش خبرنگار مهر، "10 رقمی" ششمین فیلم همایون اسعدیان به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی و بر اساس فیلمنامه علیرضا محمودی است. داستان فیلم درباره فیروز دزدی خرده‌پا و بدشانس است که ناخواسته درگیر سرقت حرفه‌ای از موزه فرش می‌شود. جواد رضویان، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، رضا فیض نوروزی، فریده سپاه‌منصور، اصغر نقی‌زاده، جلال طباطبایی و مهران رجبی از بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل تولید می‌توان به شهریار اسدی تصویربردار، داریوش صادقپور صدابردار، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس، پیمان جعفری مدیر تولید، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی، مریم هژیروند دستیار کارگردان، نفیسه ذاکری منشی صحنه و مهدی دلخواسته عکاس اشاره کرد.





10 رقمی

"10 رقمی" از چهارشنبه 12 تیرماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران شد و پس از سه روز نمایش در 13 سینما 500/530/27 تومان فروش کرده که آغازی مناسب برای یک فیلم طنز با حضور بازیگران تلویزیونی است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه 14 تیر 400/007/12 تومان بوده است.

"حس پنهان" اولین فیلم بلند سینمایی مصطفی رزاق کریمی و درباره زندگی یک زوج جوان است که با ورود یک دختر جوان دچار بحران‌هایی می‌شود. محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، شهره سلطانی، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و شیوا بلوریان بازیگران فیلم هستند.

ابراهیم حاتمی‌کیا مشاور کارگردان، فریدون فرهودی بازنویس فیلمنامه و اصغر پورهاجریان طراح جلوه‌های ویژه "حس پنهان" محصول مشترک دکافیلم و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند. این فیلم در بخش فیلم‌های اول جشنواره فیلم فجر سال 86 به نمایش درآمد و در بخش‌های بهترین فیلم اول و بهترین بازیگر نقش مکمل زن نامزد دریافت جایزه بود.

"حس پنهان" از چهارشنبه پنجم تیرماه در گروه سینمایی آزادی اکران شد و پس از 10 روز نمایش در 12 سینما 200/759/57 تومان فروش کرده است. بیشترین فروش روزانه فیلم پنجشنبه 13 تیر 100/253/8 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/500/2 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"انعکاس" چهارمین فیلم رضا کریمی روایتگر زوجی جوان است که هر کدام بی‌اراده در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آنها تنها دو را پیش رو دارند و انتخاب نهایی هر کدام انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. مهناز افشار، حمید گودرزی، کامبیز دیرباز، شهره قمر و بیتا سحرخیز بازیگران فیلم هستند.

"انعکاس" بر اساس فیلمنامه محمدهادی کریمی به تهیه‌کنندگی سعید حاجی‌میری ساخته شده و آزیتا موگویی مدیر تولید، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، اصغر شاهوردی صداگذار، سیامک احصایی طراح صحنه و لباس و مهرداد کیانی طراح چهره‌پردازی این پروژه سینمایی هستند.

"انعکاس" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد. اکران فیلم از پنجشنبه 23 خرداد در گروه سینمایی استقلال آغاز شده و پس از 23 روز نمایش در 17 سینما 800/532/148 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه 14 تیر 000/934/9 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/100/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"تیغ‌زن" شانزدهمین فیلم علیرضا داودنژاد است که نویسندگی آن را هم بر عهده داشته است. فیلم داستان دختر و پسری است که یکدیگر را دوست داشتند و پس از 20 سال همدیگر را در حالی می‌بینند که دلبستگی آنها نسبت به گذشته تفاوت کرده، اینک دختر عاشق سگ‌هایش است و پسر عاشق ماشین. در این فیلم رضا عطاران، لادن مستوفی، رضا داودنژاد، علی صادقی، مهرداد نوذری، کورش موثقی، فرزانه ارسطو و ... بازی می‌کنند.

از عوامل تولید "تیغ‌زن" که در شمال فیلمبرداری شده می‌توان به جمشید الوندی مدیر فیلمبرداری، مهدی سعیدی طراح لباس و صحنه، جهانگیر میرشکاری صدابردار و نگین ریحانی طراح چهره پردازی اشاره کرد. "تیغ زن" از چهارشنبه 22 خرداد در گروه سینمایی قدس اکران شده و پس از 24 روز نمایش در 13 سینما 100/929/211 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه 14 تیر 800/701/9 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/000/6 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"زن‌ها فرشته‌اند" دومین فیلم سینمایی شهرام شاه‌حسینی پس از "کلاغ‌‌پر" است که فیلمسازی را با دستیاری کارگردانان حرفه‌ای چون مرحوم ملاقلی‌پور، بهمن قبادی، سیامک شایقی، ابراهیم وحیدزاده و ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد و "به طعم خاک" او از جشن خانه سینما و جشنواره فیلم کوتاه جایزه گرفت.

در خلاصه داستان "زن‌ها فرشته‌اند" آمده: اگر سفرتون لغو شد و بیش از حد دلتنگ همسرتون شدید خوشحال نشین، چون دیوار موش داره! مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، امین حیایی، لیلا اوتادی، لادن طباطبایی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد پورمخبر، فرامرز روشنایی و مرتضی کاظمی بازیگران این فیلم هستند.

"زن‌ها فرشته‌اند" از چهارشنبه اول خرداد در گروه سینمایی آفریقا اکران شده و پس از 42 روز نمایش در 19 سینما 000/704/548 تومان فروش کرده است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه 14 تیر 700/910/17 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/400/4 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"قرنطینه" نخستین فیلم منوچهر هادی بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید دولتخانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختر و پسری جوان است که دل در گرو یکدیگر دارند، اما برای ازدواج با مشکلات بسیار رو به رو هستند. حمید گودرزی، رضا عطاران، افسانه بایگان، رضا رویگری، خاطره حاتمی و نیوشا ضیغمی در این فیلم بازی کرده‌اند.

"قرنطینه" در بخش مهمان بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. این فیلم از چهارشنبه 25 اردیبهشت در گروه سینمایی عصر جدید اکران شده و پس از 48 روز نمایش در چهار سینما به نمایش ادامه می دهد با فروش 600/914/188 تومان. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه 14 تیر 000/988 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/300/3 تومان افت فروش روزانه داشته است.

فیلم خارجی "1408" ساخته میکائیل هافستروم است که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمنامه را مت گرینبرگ، اسکات الکساندر و لری کاراشوسکی نوشته‌اند و جان کیوساک در فیلم نقش نویسنده‌ای شکاک را دارد که درباره یکی از اتاق‌های هتلی در نیویورک که در آن چند مورد خودکشی اتفاق افتاده، تحقیق می‌کند.

تریلر ترسناک "1408" که ژوئن 2007 به نمایش درآمد با نقدهای مثبت مواجه شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها در گیشه موفق بود. این فیلم 25 میلیون دلاری در آمریکا 72 و در سطح بین‌المللی 55 میلیون دلار فروخت. ساموئل ال. جکسن و مری مکورمک یگر بازیگران این فیلم 106 دقیقه‌ای هستند که پس از 104 روز نمایش در یک سینما 500/841/22 تومان فروخته است.





حس پنهان

فیلم خارجی "مرد حصیری" ساخته نیل لابوت تولید مشترک سال 2006 آلمان و آمریکا و درباره کلانتری است که در مورد ناپدید شدن دختری جوان در یک جزیره کوچک تحقیق می‌کند. فیلمنامه را آنتونی شافه نوشته و پل ساروسی مدیر فیلمبرداری، جوئل پلاچ تدوینگر، آنجلو بادالامنتی آهنگساز و نیکلاس کیج، الن برستین، کیت بیهان و لیلی سوبیسکی بازیگران آن هستند.

لابوت 46 ساله دو فیلم "پرستار بتی" و "شکل چیزها" را در کارنامه دارد. فیلم "مرد حصیری" در بخش مسابقه سینمای معناگرا بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم از یکشنبه اول اردیبهشت اکران شده و پس از 69 روز نمایش در یک سینما 000/668/9 تومان فروش داشته است.