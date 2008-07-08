برکناری دونادونی از سرمربیگری تیم ملی ایتالیا منصفانه نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، جیوانی تراپاتونی در گفتگو با "ایل جورناله" اظهار داشت: وقتی می خواهیم در خصوص عملکرد مربی جوان تیم فوتبال ایتالیا قضاوت کنیم باید آرامش خود را حفظ کنیم. بیش از نیمی از نفرات حاضر در تیم ملی ایتالیا فصل درخشانی را به همراه باشگاه های خود پشت سر گذاشته بودند اما در یورو 2008 به لحاظ جسمانی، دچار ضعف بودند.

مربی حال حاضر ایرلند حد فاصل سال های 2002 و 2004 هدایت تیم ملی ایتالیا را بر عهده داشت اما تیم او نتایج ضعیفی کسب کرد و تنها به دور دوم رقابت های جام جهانی 2002 راه یافت.