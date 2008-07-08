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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

تراپاتونی:

برکناری دونادونی از سرمربیگری تیم ملی ایتالیا منصفانه نبود

برکناری دونادونی از سرمربیگری تیم ملی ایتالیا منصفانه نبود

مربی پیشین تیم های اینتر و ایتالیا گفت اخراج روبرتو دونادونی به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم ملی ایتالیا در رقابت های یورو 2008 بسیار شتاب زده صورت گرفت و مسئولان باید به او فرصت بیشتری می دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جیوانی تراپاتونی در گفتگو با "ایل جورناله" اظهار داشت: وقتی می خواهیم در خصوص عملکرد مربی جوان تیم فوتبال ایتالیا قضاوت کنیم باید آرامش خود را حفظ کنیم. بیش از نیمی از نفرات حاضر در تیم ملی ایتالیا فصل درخشانی را به همراه باشگاه های خود پشت سر گذاشته بودند اما در یورو 2008 به لحاظ جسمانی، دچار ضعف بودند.

مربی حال حاضر ایرلند حد فاصل سال های 2002 و 2004 هدایت تیم ملی ایتالیا را بر عهده داشت اما تیم او نتایج ضعیفی کسب کرد و تنها به دور دوم رقابت های جام جهانی 2002 راه یافت.

کد مطلب 712656

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