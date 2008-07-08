تنها راه جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق مراکز تربیت معلم است

لطف الله مهدوی صبح سه شنبه در حاشیه همایش سراسری چشم انداز مراکز تربیت معلم تا سال 1404 در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: در این خصوص در نخستین گام در صدد احیاء مراکز تربیت معلم در سراسر کشور هستیم تا آن را از حالت فراموشی دریابیم.

وی با بیان اینکه مراکز تربیت معلم بهترین مرکز برای ورود داوطلبان آموزش و پرورش بوده است، تصریح کرد: مراکز تربیت معلم کشور که در زمان شهید رجایی و باهنر راه اندازی شد اکنون در مدت 10 تا 15 سال است که به فراموشی سپرده و کم فروغ شده است.

این مسئول چندگانگی در جذب نیروها از طرق مختلف را از دلایل کم اهمیت جلوه دادن مسئولان آموزش و پرورش به مراکز تربیت معلم دانست و ادامه داد: در این خصوص گروهی از افراد فارغ التحصیل به دانشگاهها، جذب حق التدریسی را بهترین گزینه برای جذب نیرودر آموزش و پرورش می دانستند.

مهدوی، مراکز تربیت معلم را بهترین مرکز برای ورود و جذب افراد به آموزش و پرورش دانست و گفت: از دو سال قبل تاکنون در هر سال حدود 10 هزار نفر وارد مراکز تربیت معلم شدند.

وی با بیان اینکه در سازو کار جدید در مراکز تربیت معلم، لیسانس محوری به جای فوق دیپلم مورد تاکید است، خاطر نشان کرد: در این خصوص مکاتباتی را با مجلس و نهاد ریاست جمهوری با ارائه طرحها و روشهای جدید برای بهینه کردن و احیاء مراکز تربیت معلم ارائه کردیم و منتظر جواب آنها هستیم.

