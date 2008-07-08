تعاملات پزشکان ایران و ژاپن در درمان مجروحیت شیمیایی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دکتر اینائی در جریان دیدار اعضای نهاد مردمی هیروشیما با شهردار شیراز افزود: در سال 2008 سه پزشک و یک پرستار ایرانی برای ایجاد این ارتباط علمی به ژاپن سفر کرده و با پزشکان این کشور در خصوص مراحل درمانی مجروحان شیمیایی در بخشهای مختلف اعم از پزشکی، پرستاری، مراقبت و ... به تعامل پرداختند که نتایج موفقیت آمیزی نیز به دست آمد.

وی خاطرنشان کرد: در سفری که چندی پیش به کرمانشاه داشتیم با تواناییها و فعالیتهای گروه های پزشکی ایران در این شهر نیز آشنا شدیم و فکر می کنیم که این دو کشور برای درمان بهتر مجروحان شیمیایی می توانند تعاملات خوبی با یکدیگر داشته باشند.

این پزشک متخصص ژاپنی تاکید کرد: شیراز نیز در حوزه پزشکی در سطح مناسبی قرار دارد و این امر نیز در برقراری تعاملات دو کشور در حوزه پزشکی مهم و تاثیر گذار است.

اینائی بیان داشت: ژاپن در خصوص مجروحیتهای شیمیایی با ایران دارای شباهتهایی است از اینرو این معضل را درک کرده و برای کشف و به کارگیری راههای درمانی مختلف با ایران همکاریهای لازم را انجام خواهیم داد.