میزان جرایم نقدی مؤسسات غیر قانونی کاریابی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1387 خود بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را افزایش داد.

بر اساس این مصوبه، میزان جریمه نقدی برای بار اول تخلف از قانون فوق مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال، برای بار دوم یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال و برای بار سوم مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال تعیین شد.

طبق تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، میزان جرایم نقدی تخلف از مقررات قانون مذکور بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیئت دولت، قابل افزایش است.

مصوبه فوق در تاریخ 12/4/1387 از سوی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.