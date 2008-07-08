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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

140 اثر معنوی طبیعی برای ثبت ملی در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت:140 اثر معنوی و جاذبه طبیعی آذربایجان غربی برای ثبت در فهرست آثار ملی شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، اسدالله علیزاده صبح امروز در جریان بازدید از آثار تاریخی شهرستان چالدران افزود: 40 اثر معنوی شامل آداب و رسوم ، اعیاد ، آئین ها و شاخص های مردم شناسی در کنار 100 جاذبه طبیعی از جمله تالابها، چشمه ها، آبشارها، رودخانه ها و مناظر طبیعی در استان شناسایی و پرونده های آنها برای ثبت در فهرست آثار ملی کشورمان آماده شده است .

وی براهمیت نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی تاکید کرد و اظهار داشت: امسال برای 30 اثر تاریخی و 50 محوطه باستانی استان حریم های حفاظتی تعیین خواهد شد.

کد مطلب 712660

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