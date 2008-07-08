140 اثر معنوی طبیعی برای ثبت ملی در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، اسدالله علیزاده صبح امروز در جریان بازدید از آثار تاریخی شهرستان چالدران افزود: 40 اثر معنوی شامل آداب و رسوم ، اعیاد ، آئین ها و شاخص های مردم شناسی در کنار 100 جاذبه طبیعی از جمله تالابها، چشمه ها، آبشارها، رودخانه ها و مناظر طبیعی در استان شناسایی و پرونده های آنها برای ثبت در فهرست آثار ملی کشورمان آماده شده است .

وی براهمیت نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی تاکید کرد و اظهار داشت: امسال برای 30 اثر تاریخی و 50 محوطه باستانی استان حریم های حفاظتی تعیین خواهد شد.