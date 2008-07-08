رجب تا رمضان "فرصتی برای تحول" نامگذاری شود

دکتر محمد علی آذرشب رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بهره برداری از این فرصتهای روحی در خارج از کشور باید فرهنگ سازی خوبی ارائه دهیم که بتواند برای تربیت جنبه های روحی انسان مؤثر باشد.

وی افزود: بدیهی است غرب انسان امروز را به ابزاری برای مصرف تبدیل کرده و این احساس به شدت میان روشنفکران، متفکران و حتی جوانان که طبقه حساس هر اجتماع هستند ایجاد نگرانی کرده و فضای خوبی برای گرایش به معنویت در غرب فراهم کرده است.

دکتر آذرشب با اشاره به نامگذاری برخی روزها، ماه ها و سالها به نامهای ویژه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران می تواند با اتکا به پشتوانه پرچم اهل بیت عصمت و طهارت این سه ماه را به عنوان سه ماه برای تحول روحی انسان اعلام کند و برای روزهای آن برنامه ریزی کند.

وی با یادآوری عمق و غنای معارف سرشار اسلامی و مکتب اهل بیت یادآور شد: این برنامه در مکتب اهل بیت وجود دارد و تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که آن را به زبان روز بیان کنیم و در این راه از متفکرین و دست اندرکاران فرهنگ و آموزش جمهوری اسلامی ایران استمداد بطلبیم.

استاد دانشگاه تهران پیشنهاد کرد که یکی از راه های اجرایی کردن این ایده اعلام سه ماه تحول روحی انسان از سوی آیسیسکو و پس از آن سازمان کنفرانس اسلامی است و از آنجا که جهان به بازگشت معنویت نیازمند است و برنامه ای که در اختیار ما بوده برنامه ای عقل گرا و فطرت گرا محسوب می شود جهانیان از آن استقبال خواهند کرد.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب گفت: درحال حاضر ما از پشتوانه تربیت روحی خود که در مکتب اهل بیت موجود است غفلت کرده ایم چرا که این معارف باید به زبان روز برای نسل امروز جوانان بازگو شود.